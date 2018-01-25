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动画两会丨陕西过去这五年

时间：2018-01-25 21:58:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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动画两会丨陕西过去这五年

过去的五年极不平凡，习近平总书记心系三秦，两次来陕视察指导工作，给全省人民带来了巨大的鼓舞、激励和鞭策。全省上下牢记习近平总书记的殷殷嘱托，凝心聚力、迎难而上，战胜能源价格波动、局部自然灾害等风险挑战，胜利完成“十二五”规划，全面启动实施“十三五”规划，取得了经济社会发展的全方位、历史性成就，开创了陕西追赶超越的崭新局面。

编辑： 秦怡

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