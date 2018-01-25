陕西头条为省"两会"提供电子手册 代表委员纷纷点赞

西部网、陕西头条为党的十九大陕西代表团制作“陕西省两会电子手册”。

代表和委员只要用手机扫描会务手册上的二维码， 就可轻松使用。

西部网讯(记者 秦振 李媛 ) “你们这个二维码太方便了，刚拿到会务手册我就扫了，这样的电子手册为我写建议带来了很大的便利。”今年的陕西省“两会”正在召开，省人大代表薛莹这两天为会上发言和写建议做着积极准备，而“陕西省两会电子手册”为她提供了很多参考。

薛莹所说的电子手册，是西部网、陕西头条结合为党的十九大陕西代表团制作电子手册的成功经验，首次为出席陕西省两会的省人大代表和省政协委员提供的一项信息服务。

电子手册包含“重要论述”、“文件汇编”、“发展数据”及“智库观点”板块，代表和委员只要用手机扫描会务手册上的二维码， 就可轻松使用，为他们大会发言和撰写建议、提案提供理论依据、数据支持和观点参考。

“我觉得这样的形式很好，因为我们写建议的时候会翻阅很多资料，有些资料找起来不仅费劲还不一定准确，但这个电子手册里面的信息都比较权威，而且一个手机就可以全部掌握。”薛莹说到。

“这个电子手册省去了翻纸质资料的麻烦，不管是在房间还是在讨论会现场，随时需要就能用起来，我觉得非常方便。”省政协委员周建玲说，在使用后发现，这些资料还在不断更新，能够让委员们掌握最及时、权威的数据和文献。

2018陕西“两会”代表电子手册

编辑： 秦怡