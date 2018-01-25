陕西头条为省"两会"提供电子手册 代表委员纷纷点赞

西部网、陕西头条为党的十九大陕西代表团制作“陕西省两会电子手册”。
代表和委员只要用手机扫描会务手册上的二维码， 就可轻松使用。
西部网讯(记者 秦振 李媛 ) “你们这个二维码太方便了，刚拿到会务手册我就扫了，这样的电子手册为我写建议带来了很大的便利。”今年的陕西省“两会”正在召开，省人大代表薛莹这两天为会上发言和写建议做着积极准备，而“陕西省两会电子手册”为她提供了很多参考。
薛莹所说的电子手册，是西部网、陕西头条结合为党的十九大陕西代表团制作电子手册的成功经验，首次为出席陕西省两会的省人大代表和省政协委员提供的一项信息服务。
电子手册包含“重要论述”、“文件汇编”、“发展数据”及“智库观点”板块，代表和委员只要用手机扫描会务手册上的二维码， 就可轻松使用，为他们大会发言和撰写建议、提案提供理论依据、数据支持和观点参考。
“我觉得这样的形式很好，因为我们写建议的时候会翻阅很多资料，有些资料找起来不仅费劲还不一定准确，但这个电子手册里面的信息都比较权威，而且一个手机就可以全部掌握。”薛莹说到。
“这个电子手册省去了翻纸质资料的麻烦，不管是在房间还是在讨论会现场，随时需要就能用起来，我觉得非常方便。”省政协委员周建玲说，在使用后发现，这些资料还在不断更新，能够让委员们掌握最及时、权威的数据和文献。
编辑： 秦怡
娱乐照片中，刚刚出浴的关晓彤头发微湿，穿着舒适的家居服，看起来十分惬意，皮肤也是非常好。关晓彤晒素颜自拍心情好 01-26
娱乐别说我矫情，其实真的很坚强，只是在这一段时间里，我真的真的心和身体累到喘不动气让我很压抑，对不起，让你们担心，更对不起我自己。01-26
娱乐越来越多的“跟风”节目也纷纷涌现，各种主打“朗读”的节目和“大会体”节目出现在各大电视台，观众对这类节目的审美疲劳也开始出现。01-26
娱乐近日《这就是街舞》节目组放出一组易烊千玺跳舞时的照片，照片中易烊千玺穿着红色嘻哈装，眉眼凌厉，跳起舞来帅气十足。01-26
娱乐 一天的互动结束后，徐峥感慨道：“温暖包带给孩子们的不仅仅是里面的13件过冬衣物和学习用品，还是心灵关怀的重要载体。01-26
娱乐阿米尔·汗同时指出，并不是他所有的电影都有这种主题，他最基本的责任仍然是娱乐观众。01-26
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23