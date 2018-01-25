西部网讯（西部网、陕西头条两会报道组）今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安开幕，代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。报告全景式描绘了2018年陕西省改革发展蓝图。“深化供给侧结构性改革”，“更加主动融入‘一带一路’大格局”，“坚持在发展中保障和改善民生，持续增强全省人民的获得感幸福感安全感”等内容，迅速引起了代表、委员们的热烈讨论。

代表黄亮：搞好军民融合 贡献航天人的力量

“政府工作报告里特别提到了陕西在环境保护方面取得的成效，我觉得可喜的是我们的经济在不断取得发展，而人民的生活环境也在不断地变好，蓝天白云和经济发展两不误。”省人大代表、中国航天科技集团第六研究院党委书记黄亮在接受记者采访时说。

黄亮介绍，最近六院和西安市政府签署了一份利用热解技术处理3000吨生活垃圾的合作。他认为，追赶超越里青山绿水是必不可少的内容，对于航天企业来说，就应该发挥好军民融合作用，让技术更好服务经济。

“报告里也提到了产业的转型升级，提到了科技兴省，要用科技的力量推动陕西的产业升级，在这一方面，我们也会积极的建言献策，就如何搞好军民融合、科技强省，贡献航天人的力量，是我们更多要考虑的。”黄亮表示。