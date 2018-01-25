极端降雪天气处置反映城市管理水平 委员建议纳入应急管理体系

省政协委员房晓飞说，极端降雪天气处置反映城市管理水平，建议纳入应急管理体系。
西部网讯（记者 李媛 赵昊） 前不久，西安对一场大雪应对不足引发市民集体吐槽，积雪多、路面滑、出行难也成为当时的关键词，极端天气下城市究竟如何高效管理？省政协委员，民建省委会常委、咸阳市委主委房晓飞也关注到这个问题。
大雪暴露城市应急管理不足 将极端天气纳入应急管理体系
在房晓飞看来，既然气象部门对大雪提前发布了预警，城市管理部门就应该打一场有充分准备的“雪仗”，但事实却暴露出相关部门在对极端降温降雪天气应对上认识不足、准备不足、动员不足、组织不足等问题。
结合多年基层城市创卫工作经验，房晓飞觉得建立长效的奖罚机制很关键。“比如我们曾经设置了‘金扫帚‘奖，来鼓励环卫工人的热情，年度获得者可以奖励去北京旅游，这是很大的激励。”
但是对于极端天气该怎么应对呢？房晓飞建议，将极端暴雪天气应急管理纳入城市应急管理体系。具体做法是，以地市为单位建立降温暴雪天气应急协调机构，统筹安排调配相关部门用于应对暴雪天气的车辆、物资、人力等资源。负责暴雪应急物资储备和日常管理及应急队伍演练等，确保暴雪发生前做好预警和物资准备，暴雪发生后第一时间做出应急反应，把暴雪灾害降到最低。
同时，相关部门要在多个渠道发送天气预警，让市民加强自我防范。
市民树立“主人翁”意识 与管理者共同维护城市环境
公安、交通运输等部门要把保证交通运输安全畅通作为重中之重，确保应急物资、装备和队伍到位，做好重点路段、桥梁、涵洞等除雪除冰工作，保障群众出行安全。房晓飞建议，安监部门强化防范意识，督促有关企业做好雨雪等异常天气的安全生产工作，防止雨雪、冰冻天气引发安全生产事故。供水、供电、供气部门提前做好安全检查和设施检修，保障安全稳定运行。教育部门从实际出发，做好师生安全防护工作。
划分沿街单位、门店预防暴雪灾害责任区，形成“各扫门前雪”的除雪应急机制。“城市管理者在不断提升管理水平的同时，我们的西安市民也要树立‘主人翁’意识，参与到城市维护中来，与管理者一起共同维护城市环境。”房晓飞说。
编辑： 张娟
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