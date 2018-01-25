省政协委员王书正：将商洛纳入《关中平原城市群发展规划》

西部网讯（记者 李媛） “商洛的商州、洛南、丹凤、柞水四县区是《关中－天水经济区发展规划》的次核心城市，洛南、商南两县与河南省接壤，商南、山阳、镇安三县与湖北省接壤，商州、洛南、柞水三县区更与省会西安山水相依，商洛全域纳入《关中平原城市群发展规划》具有规划基础。”省两会间隙，省政协委员王书正接受记者采访时建议，将商洛全域纳入《关中平原城市群发展规划》。
在王书正看来，除了规划基础，商洛还具有交通门户优势。
“商洛境内有西康、宁西铁路、包茂、沪陕、福银高速。商洛中心城市距西安120公里，柞水距西安87公里，商洛等于已经进入了‘西安一小时经济圈’。即将开工的西武、西康高铁，更是将商洛和西安的时间距离缩短为半小时。商洛已经成为西北各省连接东南、华中、西南经济发达地区最为便捷的交通大通道，将为‘关中平原城市群’和西安打造‘丝绸之路’经济带新起点、国家中心城市，在交通基础设施等方面发挥东南门户重要作用，为发挥‘关中平原城市群’的辐射带动效应提供有力支撑。”
王书正建议，除了积极争取商洛七县区全域纳入《关中平原城市群发展规划》的同时，将商洛七县区全域纳入《关中平原城市群发展规划》的子规划系统。
“在省上主导下，加强顶层设计，就西商融合发展达成协议，由两市共同研究商议启动编制《西商融合发展规划》为商洛全域加快融入西安，融入‘关中平原城市群’科学谋划，统筹推进。”
编辑： 张娟
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