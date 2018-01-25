省政协委员集体提案破解共享单车焦点问题 建议押金交第三方托管

省政协委员集体提案支招解决共享单车问题 ，建议押金交第三方托管。

西部网讯（记者 李媛 赵昊）“我觉得共享单车确实很方便，解决了市民‘最后一公里’的问题。”“现在问题在于缺乏管理，共享单车资金去向也不明确。”“停得很混乱，有些地方到处都是单车，占道严重，需要治理。”在今天（1月25日）下午的分组讨论结束后，九三学社陕西省委员会委员高辉、游建刚、曹增武就坐在一起讨论他们的集体提案。

据省政协委员高辉介绍，在两会开始之前，九三学社陕西省委员会就在全省范围内征集问题，今年征集了三四十份，在此基础上，划出重点提案进行完善。“我们认为共享单车这个问题在目前比较突出，所以召集了交通和信息化方面的专家共同探讨，形成了集体提案并递交大会。”

西安共享单车数量暴增 存在市场监管、停放混乱等问题

近年来，共享单车作为一种使用便利的代步工具，对缓解城市交通压力起到了积极的作用。西安城区共享单车的发展也日益活跃，从OFO开始，西安的共享单车呈现暴增的趋势，渐至饱和，目前已超过30万辆。但经过调研发现，由于发展迅猛、单车投放数量激增过快，西安城区共享单车仍然存在一些问题，进一步强化西安城区共享单车管理显得尤为重要。

“首先是管理细则出台滞后，责任主体不明确。共享单车在短期内的迅猛发展，产生出诸多管理矛盾，西安市相关管理细则尚未出台，不明确的责任主体导致了管理的可操作性不高。”高辉说，单车企业社会责任感欠缺，诚信服务意识不强。从他们的调研情况来看，共享单车企业的公共服务意识较差，单车投放数量未经科学规划和渐进式增长，对于单车的空间分布、停放秩序及使用中的安全保障未做充分的人性化考量，押金退还等方面尚存在许多失信问题。

在省政协委员游建刚看来，单车停放严重混乱无序、人为破坏现象时有发生则是目前面临的最大问题。游建刚告诉记者，现在的共享单车已演变为“垃圾经济”，大量单车被人为混乱堆放如“垃圾山”，一些单车被恶意损坏部件或胡乱摔倒、抛置荒地，或车体被贴满各种凌乱不堪的非法“小广告”，既对城市形象带来严重的负面影响，同时也是对市民的恶性示范。

政府部门出台相关管理细则 加强对单车企业资质审核

“单车的出现是市场信息化的必然，在一定程度上解决了市民的出行问题，新事物在发展过程中势必是要逐步去完善的，这一点是可以理解的。”游建刚和九三学社委员会的其他委员在充分调研后，提出多个科学性的建议。

首先建议西安市推进相关管理细则的出台与实施，明确政府部门、企业与承租人之间各自的责任。明确规定规范停放秩序、优化骑行环境、保障使用安全、履行押金清退等义务，并接受社会监督。同时，建议相关部门结合西安共享单车实际使用情况研究单车使用特点及规律，通过大数据分析等现代技术手段加强对单车空间分布的管理与监控，合理规划并科学引导城市单车发展规模。

建议相关部门进一步加强对单车企业的资质审核，承租人的预交押金需明确交由第三方金融机构托管并监督，切实保障资金安全。单车企业应在车辆的日常检修管护、车体清洗等方面加大人力，同时为承租人购买人身意外伤害保险，确保单车的卫生标准、质量安全和骑行安全。凡是未能达标或经营不善的企业必须退出运营，退出时需向社会公示，并限期清退全部承租人预存押金，全数回收所有在街道上停放的单车。

共享单车实行电子驾驶证 恶意破坏单车行为要严惩

相关部门还要定期对全市共享单车的投入量和实际需求量进行科学评估，根据实际淘汰情况对新入共享单车进行更严格的审批监管。现存单车陆续推进登记上牌，所有单车实行电子驾驶证，一车一证，违规扣分，单车企业预先垫付罚金，可追溯承租人保证金。

“开通市民投诉举报热线，对违规企业进行曝光。同时对于恶意破坏单车等公共财产的社会不良行为进行严厉惩处。”高辉说，在相关管理细则出台后，依法依规，凡擅自违反单车管理办法的企业，由地方公安、城管及交通等部门联合依法查处并清理整顿。

编辑： 张娟