69个市县出现积雪，陕西万余名交警上路执勤。

西部网讯（记者 刘望 实习生 闫凯伦）昨日（1月25日）开始，陕西大部分地区迎来今年第二场降雪，“路还能走不？”成为驾驶员问得最多的问题。今天（1月25日）上午，西部网、陕西头条记者跟随陕西省公安厅交警总队，对道路交通除雪保畅工作进行了走访调查。

69个市县出现积雪 陕西万余名交警上路执勤

今天，陕西省共有69个市、县出现不同程度积雪，最大积雪深度出现在宝鸡岐山县12cm，商洛市商南县和洛南县积雪深度11cm，咸阳市彬县积雪深度为10cm。这意味着，陕南和关中的大部分高速公路上都会有积雪产生，道路通行条件并不乐观。

为保障道路畅通，确保司乘人员的出行安全，陕西省公安厅交警总队从昨日开始，连续多次发布交通预警。降雪后，省公安厅交警总队按照预案及时进行了工作部署，确保交警全员在岗。同时利用电子监控设备查看各路段积雪情况，派员上路进行动态巡逻，对于不具备通行情况的路段进行了交通管制。

雪后，交警部门还及时动员10000余名警力在各地的城区道路、全省各高速公路展开除雪工作。一方面利用铲车对积雪进行清除，同时自动喷洒“融雪剂”，提高工作效率，另一方面对于铲车不易到达的区域采用人工方式进行除雪。路上出现柴油冻结的个别半挂货车在民警帮助下也得以重新启动上路。部分交警和路政人员也积极帮助过往车辆安装防滑设施。

同一时段交警同时处理10余起事故 路况咨询电话多

从24日下午到25日，西安辖区内高速路交通事故接报警记录达到了80多起，相当于平时的3倍之多，加上咨询类求助，西安交警高速大队一共接到860余起报警求助电话，大多数群众打入电话是在咨询高速公路路况信息。而24日晚间，事故最多时西安交警高速大队同时在处置10余起交通事故，大量的警力在路面进行现场处置、预警提示和交通疏导工作。

“从昨天下午15时降雪开始，我们启动了恶劣天气应急勤务二级响应，保证2/3警力在岗，最大限度地将警力投入路面，在巡逻过程中开展交通预警提示，并做好启动进入山区高速公路的交通管制准备工作。”西安高速交警民警周宇驰介绍。

省公安厅交警总队宣传法制处宣传科长王斌说，交警和路政部门建立的联合执法巡逻制度已日趋成熟，多年来，交警和路政在极端天气下联合工作，可以在各司其职同时工作，方便群众提高工作效率。交警提示广大驾驶员，在冰雪天气驾驶车辆通行高速公路，需要保持足够的安全车距，尽量保持较低车速和匀速行驶，避免急加速、急刹车、急变道等紧急操作。