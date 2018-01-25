雪天西安3000余交警上街执勤 温情故事传遍古城

西安交警共出动警力3559人次，保障了西安交通的安全有序。
西部网讯（记者 刘望 实习生 廖佳玮）昨夜今晨的大雪再次让西安经历了考验，但与上次降雪给市民出行造成极大困扰不同的是，本次降雪后西安全市交通秩序平稳有序，市民出行未因雪受困。基于今天的路面积雪分布情况分析，西安交警提醒广大市民，明天市区内仍有20个路段通行困难。
交警出动3559警力保障出行 明早通行状况更严峻
针对气象部门提前发布的暴雪预警信息，西安交警作为雪天交通保障的重要队伍之一，于1月24日提前启动二级勤务响应，西安市公安局副局长刘军做客媒体，就雪天交通安全有关事宜向广大群众做以提醒。
从今早4时开始，西安交警各级微博启动路况播报，截至今天下午19时，西安交警各级官方微博共发布各项路况信息1200余条。5时开始，西安交警各大队警力走上街头，配合有关部门积极铲除道路积雪，同时安排两个信号灯抢修专班，随时应对信号灯突发故障。
交警部门共协助相关部门消除积雪结冰路段100余处，帮扶群众70余人次。今天全天西安交警共出动警力3559人次，保障了西安交通的安全有序。从昨晚下雪截至目前，全市未发生重大交通死亡事故，也未发生长时间大面积拥堵。
基于今天的路面积雪分布情况分析，西安交警提醒广大市民，明天市区内端履门十字、药王洞、丰登南路、未央路、文景路、凤城四路、青龙寺——西延路一线，长安西路、双杜路、雁环路、南三环、丈八东路、浐灞一路、二路、广运潭大道、石化大道、西三环沿线、锦业二路、锦业三路、丈八二路、丈八三路、富鱼路等区域可能还会有积雪和结冰，环山路等区域通行情况可能更加严峻，请市民一定科学出行，安全出行。
编辑： 刘望
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