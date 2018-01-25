两会访谈丨黄亮:陕西军民融合大有可为 军工企业要有开放的心态

省人大代表、中国航天科技集团第六研究院党委书记黄亮接受西部网、陕西头条的专访。

西部网、陕西头条记者 鄢山宇 陈嘉伟

“军民融合还有很大的发展空间，作为军工企业，我们非常欢迎民营资本参与，与我们一道进行混合所有制改革。”1月25日，陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安开幕，省人大代表、中国航天科技集团第六研究院党委书记黄亮在开幕会后接受了西部网、陕西头条的专访。

军民融合还有很大空间 军工企业要有开放的心态

“政府报告提出，2018年陕西将深化军民、部省、央地融合，促进创新优势向发展优势转化。作为军工企业，我们对此非常有兴趣。”在黄亮看来，军民融合分三个层次，第一是军工单位作为技术主体，将技术、管理方法转化给社会，这是军转民；第二是民参军，动员社会资源关注国防建设，与社会建设形成互动，让社会资源与军工资源实现互动；第三就是从体制、机制上根本打通，共同打造国防建设，推进深化改革。

黄亮说，自己一直在科研一线工作，这些年也见证了陕西不断运用科教资源推动经济的发展，从航天领域来讲，如建设航天产业基地，筹备陕西空间动力研究院等，为中央企业与地方政府搭建起人才交流、科技创新的桥梁。

“虽然取得了很好的效果，但是从中央给陕西的追赶超越的目标来看，还有不小的差距。”黄亮介绍说，据专业机构的研究，我国目前的军民融合度大概在40%，而美国的军民融合度已达到80%。

黄亮认为，作为军工企业要有开放的心态，不要觉得是威胁和挑战，而是要看到这种开放是双向的，不仅开放市场，还开放了产业领域，把资本、政策、技术资源很好的对接起来，这样才能让我们的人才、技术资源对接社会资本及整个社会市场，推动军民融合。

民参军积极性很高 民营资本与军工单位将可实现互补

黄亮说，陕西是一个科技资源大省，在科技创新方面应当充分利用好政策和资源。

“譬如西安光机所模式，它通过不断地将创新的项目与资本、市场对接，用体制、机制包装好，最终形成一个个的创新主体，也形成新的市场主体，从而走向市场，焕发创新主体的生机。”在黄亮看来，作为央企要求聚焦主业，这就要瘦身，以提质增效。所以央企在军民融合发展中，还要寻找新的模式。

黄亮说，作为军工单位，欢迎民营资本在军民融合的领域里面积极参与，与我们一道进行混合所有制改革。“资本的融合会带来资本的红利。民营企业长期在市场经济中活跃，有很多的社会资源，而军工企业一直立足于军工领域，社会资源是我们的短板，把技术与民营企业的社会资源结合起来，将实现互补。”

编辑： 秦怡