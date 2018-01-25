韩勇：努力在加快富民强省新征程中取得新的成绩

西部网讯（记者 李媛） 今天（1月25日）下午，省人大代表、省政协十二届一次会议主席团常务主席韩勇在参加西安代表团审议政府工作报告时强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以追赶超越为目标，以“五个扎实”为路径，低调务实不张扬、埋头苦干往前走，努力在决胜全面小康、加快富民强省新征程中取得新的成绩。

韩勇指出，政府工作报告主题鲜明、主线清晰，通篇贯穿着习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，通篇贯穿着陕西追赶超越定位和“五个扎实”要求，通篇贯穿着以人民为中心的发展思想和实施“五新”战略任务的发展方向。报告总结全年工作客观准确，回顾五年成就实事求是，设定的目标任务科学合理，是一个凝聚人心、温暖民心，务实严谨、催人奋进的好报告，表示完全赞同。

韩勇强调，政府工作报告对我省今年重点工作作出了系统部署，是一份体现中央要求和省委部署精神、符合省情实际和群众期盼的详细“施工图”。今后要牢牢把握高质量发展的新要求，促进传统产业创新发展，加大脱贫攻坚工作力度和针对性，深入实施乡村振兴战略，强化治霾工作举措，加强大西安建设。省政协将按照这次会议的部署，紧紧围绕2018年重点工作任务，充分发挥人才荟萃、智力密集的优势，认真组织委员调查研究、协商建言，努力提出有针对性、前瞻性的意见建议，为落实“五新”战略任务、实现追赶超越目标提供有价值的参考。同时，省政协也将更加关心和支持西安的发展，积极组织政协委员和各界人士为西安的建设发展建良言、献良策，为推动加快大西安国际化进程增添力量。

编辑： 秦怡