“陕北榆林过大年”活动2月8日启动 包含诸多项目

西部网榆林讯（记者 李明）今天（1月25日）下午，记者从榆林市旅游局了解到，2018年“陕北榆林过大年”活动计划于2月8日（农历腊月廿三）启动，过大年活动将在榆林老街、榆阳小街以及各县市区持续上演。

根据活动方案，2018“陕北榆林过大年”活动将采取”政府主导、企业运作、群众参与、文化惠民”的工作思路，依托榆林市丰富的年俗文化活动，将各县市区特色春节文化旅游活动连点成线，推出榆林年俗旅游特色线路，旨在把“陕北榆林过大年”打造成全国知名年俗旅游品牌。

据了解，“陕北榆林过大年”活动将于2月8日（农历腊月廿三）在绥德县郭家沟村启动，郭家沟村是电视剧《平凡的世界》主要取景地，近年来成为周边旅游的热门目的地。榆林过大年活动或将一直持续到3月1日（农历正月十四）。

过大年活动将以榆林老街和榆阳小街为活动核心区，计划举行古城迎新年、“梦回榆林老城”系列活动。同时，各县市区也将围绕本地文化特色，安排系列春节年俗文化活动。

去年以来，榆林市加快文化旅游产业发展，推出了“清爽榆林”沙地避暑和“陕北榆林过大年”等系列旅游品牌活动，2017年共接待游客3226万人次，实现旅游综合收入190.8亿元。

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