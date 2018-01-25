值班护士太马虎 五个月大婴儿被错打隔壁床吊瓶

由于值班护士失误，半岁婴儿错打了临床吊瓶。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 孙玉龙）翁先生五个月大的儿子因为肺炎昨天（1月24日）住进位于西安曲江的西北妇女儿童医院，而由于护士的失误，竟错打了临床吊瓶，这可让翁先生惊出一身冷汗。

翁先生：“吊针打上孩子哭得不行，问护士，护士说你娃太敏感了。”

五个月大的孩子打吊针时哭闹不止，这让全家人十分心疼，有了护士的安慰暂时心安。可是此后的几分钟里，孩子依然哭闹，无奈爸爸翁先生再次找到护士。

翁先生：“护士说，53床刚打上没问题。我一想不对呀，我是52床。”

原本以为是婴儿受不了疼痛，可是跟护士这次不经意间的对话却让翁先生惊出一身冷汗，难道真的是给孩子打错针了吗，当他赶回病房进行核实时，眼前的一切犹如晴天霹雳。

翁先生：“打错了，53床的打到我52床了，把隔壁三岁娃的打到我五个月的儿子身上了。”

翁先生五个月大的儿子因为肺炎住进位于西安曲江的西北妇女儿童医院，被安排到52号病床，隔壁53号床是一名三岁半的小女孩。护士正是错将三岁女孩的吊瓶打给了翁先生不到半岁的儿子，发现时整个病房的人都惊呆了。

同病房孩子的家长：“我们也看见了，给人家打错了。”

今天上午在病房记者见到了昨晚给错打的那只吊瓶，此时已经被医院包裹起来上面写着护士怀维娟总值班谭娜。翁先生说昨晚事发后医生和护士除了道歉之外并没有给出明确的处理意见，而如今最让他担心的是错打的药会不会影响孩子的健康。今天上午，在医生值班室记者见到了一位王姓主任。

王主任：“护士失误，但是万幸的是打的药一样。”

这位主任承认的确是将药打错，不过巧合的是昨晚在那个时刻，两个孩子将要打的吊瓶以及里边药物包括剂量都一模一样，因此在他看来并不会对孩子造成任何影响。最后记者也对医生所说的这两瓶药进行了查看，上面显示的名称的确都一样，不过尽管如此，翁先生还是有自己的担心。

翁先生：“担心他们打之前会不会加其它的药。”

王主任：“这个不会，你要担心可以做鉴定。”

这位王主任反复强调药物一样，据他调查中途也并未加入其他药物，如有其他疑问建议进行医学鉴定。那么这名操作失误的护士是否具有从业资质，接下来医院又会如何处理，而医院在输液流程的操作方面又是否存在监管漏洞呢。

记者：“护士有没有证件？”

王主任：“有。”

记者：“让我看一下。”

王主任：“这个肯定有。”

虽然声称该操作失误的怀姓护士有护士证，不过截止记者发稿时，家属依然未见到医院出具的护士证件，而对于此事我们也将持续关注。

编辑： 张娟