西安一学校职工宿舍着火，浓烟四起学生安全疏散。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）今天（1月25日）上午十一点左右，位于西安市沣惠南路的中华世纪城小学内突发大火，情况十分紧急。

可以看到大火从窗户内冒出，并且伴有滚滚的浓烟，火情十分紧急，而起火位置也十分特殊，位于西安市沣惠南路的中华世纪城小学内。

周围的市民：“刚才我们过来就是浓浓的烟，不知道里面怎么了。”

记者赶到现场时，远远就能闻见刺鼻的烟味，就在小学靠近道路的一侧，两个被烧黑的窗户还冒着烟，多辆消防车也已经赶到了现场。

消防员：“里面就是宿舍着火了，都烧完了。”

记者：“人没事吧？”

消防员：“没有人。”

经过十多分钟的紧急扑救，大火已经被扑灭，记者了解到，事发在早上十一点半左右，起火的位置是学校后勤的职工宿舍，紧邻着学生们吃饭的食堂和教学楼，事发后多名家长也赶到学校询问情况。

学生家长：“怎么样，没事吧？”

学校门卫：“没事，就是宿舍着了，娃们没什么事，都在里面吃饭呢。”

虽然大火已经被扑灭，不过，一位当时正在上课的学生回忆起事发时的情况，还是有些后怕。

学生：“当时烟味还挺浓的，然后老师们就赶紧让下楼，我们这边没事。”

记者了解到学校内中午还有部分学生休息吃饭，此次突发大火对孩子们的正常安排没有太大影响，不过，对于事发详情学校工作人员表示不愿过多透露。

学校工作人员：“正在安排学生们吃饭呢，没时间，不愿意接受采访。”

目前学校正在对起火职工宿舍进行清理打扫，起火时无人在屋内休息，暂无人员伤亡，起火原因还在进一步调查之中。

编辑： 张娟