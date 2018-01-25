租共享汽车容易还车难 西安男子寒风中苦等3小时

租车容易还车难，西安男子寒风中苦苦等待3小时。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 杨苏剑 王喜民）西安市民胡师傅今天（1月25日）早上遇到一个糟心事，自己借的一辆共享汽车，借起来容易，还起来难。
今天上午，记者在一处共享汽车还车点见到了焦急等待的胡师傅。
据胡师傅说，自己今天早上因为要办事，所以就借了一辆共享汽车。事情办完了，胡师傅就将车开到了附近的一个还车点进行还车。可是系统却一直提示，胡师傅将车停放的地方不是还车点，不能还车。就这样胡师傅一直在寒风中苦苦等待了3个小时，直到记者赶到。
记者在现场看到，这里停了不少共享汽车，经过确认，这里确实是一个还车点。
随后，记者拨通了胡师傅所借共享汽车，首汽共享租车的客服电话。
据客服人员说，今天因为系统原因，全国出现了40多例类似情况。目前，客服人员已将胡师傅所借车辆远程上锁，并且对胡师傅多掏的部分费用进行赔付。
编辑： 张娟
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