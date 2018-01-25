渭南：迎亲婚车雪天上坡打滑 华州交警助新郎推车

渭南市华州区公安局交警大队 供图
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杨璐 杜鹏）今天（1月25日）上午，一辆准备去迎接新娘子的婚车因没有装防滑链，在雪天途经310国道渭南华州段一处陡坡时长时间原地打滑不能前行，巡逻的华州交警立即上前帮忙，与新郎一起将婚车推了上百米，让婚车顺利通过这段陡坡。
从昨天到今天，华州区普降小到中雪。今天上午9点半左右，李敬等三名华州区公安局交警大队杏林中队民警，驾警车沿310国道巡逻到华州区柳枝镇上安村段时，发现一辆装扮一新的婚车在爬坡时车轮一直在原地打滑，他们就停下警车后上前救援。
华州区公安局交警大队杏林中队民警李敬：“就是上坡的时候，离那个坡顶还有一百米距离的地方打滑，雪还在下着呢，差不多中雪吧。当时他那个车是个前驱车，也没有安装防滑链基本上就在原地打转，然后我们就下车给推车。”
这时，从这辆装扮一新的越野车上下来一名身披红色被面的小伙，也很快加入到推车行列中。
华州区公安局交警大队杏林中队民警李敬：“新郎也下来了，车屁股还来回摆呢，走得特别慢。将近一百米的距离，我们就协助他把婚车推上坡去。”
据介绍，20分后，这辆婚车终于被大家艰难地推过了这段陡坡。
与交警一同推车的小伙说他今天结婚，从大荔县来华州区迎接新娘，因为走得匆忙没有安装防滑链。在310事发路段遇到陡坡时，同车队的其余三辆车辆因安装有防滑链都顺利爬上坡，而作为头车的这辆婚车却一直在原地打滑。他担心不能按照当前风俗在中午12点前将新娘迎结回大荔，当时心急如焚，幸好得到民警帮忙。
民警提醒新郎和司机要就近给车辆安装防滑链，确保安全行车。新郎对民警表示感谢后，继续赶路去华州城区迎娶新娘，三名民警则继续沿路进行巡查。
编辑： 张娟
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