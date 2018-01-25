周建玲：微商食品监管存“真空” 应有针对性法规

西部网讯（记者 熊惠玲）用微信卖吃的，包括自制蛋糕、自制卤肉、自制手工泡菜……近几年，这样的销售模式在朋友圈里屡见不鲜，但这些标榜着“绿色环保”、“纯天然无添加”等口号的食品安全系数有多高？

“千层蛋糕流行的时候，我的一位朋友在熟人的介绍下通过微信朋友圈买了一个，蛋糕下单两天后到货，结果朋友吃了后身体出现很多不适。”省政协委员周建玲说，“朋友在详细回顾了自己的饮食后，发现这款蛋糕的问题嫌疑最大，然而却没有办法去核实维权。”

微商食品销售门槛低 出了问题难维权

利用朋友圈做美食生意的例子屡见不鲜。周建玲说，微信是基于熟人关系的社交平台，这种以情感为支撑的关系更容易产生信任，引发购物冲动。不过，这种更为私密、个人化的购买，也意味着维权难以实现。

“想要成为一名销售食品的微商，程序非常简单。”她说，进行微店注册时只需输入手机号、手机验证、设置密码，之后便可发布商品了，整个注册过程并不需要验证任何相关许可证。

她说，“有的食品销售微商甚至连微店都不注册，只是在朋友圈发布美食的图片及文字，就有消费者购买了。更有部分消费者只关注口感，完全忽略商家是否持有相关许可证。”

周建玲说，经营者是否有营业执照，从业人员是否有健康证，烹调卫生条件是否达标，食材进货、保鲜是否合格等方面执法人员要查证也非常困难。因此一旦发生食品安全问题，很难追究食品售卖方的相关法律责任，往往难以获得赔偿。

微商食品监管尚无明确部门

“目前，我国针对第三方平台销售食品问题暂无明确监管部门。”她说，工商部门负责对外经营商户的监管工作，但是家庭经营不在他们的管理范畴之内；食品卫生监督部门负责稽查的是有实体门店的餐饮单位，但通过微博、微信等网络平台进行销售的虚拟店家并不在列；质检部门只对具有一定生产经营规模，并已取得许可证的经营者进行监管。

2015年10月1日起实施的新《食品安全法》明确了网络食品经营者的义务，规定了第三方平台如不能提供经营者具体信息须担责。周建玲说，而微信并不能被定性为严格意义上的网络食品交易第三方平台。这也意味着目前这类经营食品的微店暂时都还处于无监管的“真空”地带。

落实主责单位 尽快出台针对性法律法规

她建议，应该尽快出台微商食品监管的有针对性的法律规定实施细则，使其有法可依；在执法上，应该进一步完善微商食品监管的体制机制建设，落实主责单位，理顺监管主体间的协调合作关系。

同时，应对微信、微博等网售食品规范管理关口前移，采取先办证再经营的措施，从源头规范经营者的经营行为，做到有法可依，有规可循。

“通过出台地方性管理法规，明确建立部门联动监管机制，健全协调协作工作制度。”她说，对网络交易案件查办、网络交易消费投诉举报等工作流程和具体要求，要明确监管职责及分工，实行线上与线下监管工作的同步规划、以适应食品监管要求。一旦发现质量问题，要予以严厉处罚，并及时公布。

编辑： 魏梅