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图解：一图读懂2017年陕西教育行业发展亮点

时间：2018-01-25 20:51:14  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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图解：一图读懂2017年陕西教育行业发展亮点

2017年，陕西教育在追赶超越中撸起袖子加油干，书写了亮点纷呈的篇章，正逐步实现从教育大省向教育强省的重大转变。

西部网讯 义务教育基本均衡县认定通过率居西部第一，高校毕业生初次就业率近9成，8所高校入选“双一流”，习近平总书记对西安交通大学15位老教授来信作出重要指示，成功举办第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛、第十二届孔子学院大会……2017年，陕西教育在追赶超越中撸起袖子加油干，书写了亮点纷呈的篇章，正逐步实现从教育大省向教育强省的重大转变。

 

编辑： 谢卓

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