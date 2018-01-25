西安征集城市形象宣传口号和LOGO 最高奖金十万

西部网讯（记者 鄢山宇）为展现西安经济发展、历史文化和城市精神，展示西安千年古都和国际化城市品牌形象，1月25日，记者从西安市人民政府新闻办公室获悉，即日起，西安将向全球发起西安城市形象宣传口号和城市LOGO征集活动，城市形象宣传口号中选将获得五万元奖金，城市LOGO中选将获得十万元奖金。

西安，地处中国地理版图的中心，北濒渭河，南依秦岭，是中华文明的发祥地, 是联合国教科文组织确定的世界历史文化名城。周秦汉唐的盛世文化，形成了西安自信、开明、开放、包容、进取的文化精神和品质。西安，作为古丝绸之路的起点，正在向亚欧合作交流的国际化大都市迈进。

征集的西安城市形象的中外文宣传口号、城市形象LOGO要能准确反映西安市城市形象，彰显西安城市精神，充分传达西安城市历史底蕴、文化精髓、人文风貌，以及西安塑造“创新创业之都、全球硬科技之都、世界文化之都、世界旅游时尚之都、国际生态智慧宜居之都”的新城市形象定位。

城市形象宣传语要高度概括西安城市气质，凝练通俗，内涵丰富，朗朗上口，一句话就能记住西安。宣传语字需控制在10个字左右。城市形象LOGO要具有创新性，凸显西安城市特质特征特色，充分展现西安历史文化与现代时尚交相辉映。辨识度高，看一眼就能知道是西安。应征作品须提供相应的方案说明，如创作思路、理念和涵义等（最好不超过200字）。征集时间为2018年1月25日至3月15日。

据了解，根据征集要求，主办方将组织评审团进行评审，采取初选、评审、公示、公布的方式进行。城市形象宣传口号设置中选奖1个，奖金50000.00元，参与奖10个，奖金各5000.00元。城市LOGO设置中选奖1个，奖金100000.00元，参与奖10个，奖金各5000.00元。

投稿方式：

1.宣传口号投递电子邮件时，请以所创作的宣传口号为邮件标题，后面括号内同时附上姓名及手机号。比如：“口号”（作者姓名+手机号）。

2.城市LOGO投递电子邮件时，请以“作者姓名+手机号码”作为邮件标题。

3.投递唯一渠道为以下电子邮箱:xaszfxwb@163.com

4.联系电话：（0086）029-86780733

编辑： 张娟