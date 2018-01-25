家门口乡村小学将被撤并? 兴平市教育：无撤校意向

西部网讯（记者 周到 实习生 李佳霖）“家门口的乡村小学即将关门，我的孩子该去哪里上学？”近日，家住兴平市桑镇的焦先生向西部网民生热线发帖求助，反映兴平市桑镇宋庄村小学即将停止办学的情况，希望学校能够听听家长的意见，取消撤并计划。

民生热线：兴平市桑镇宋庄村中心小学关门倒闭 千名学生无处上学

焦先生告诉记者，和村子里的很多孩子一样，他的女儿也就读于兴平市桑镇宋庄村小学三年级。“这是离我们村子最近的学校，学校收费不高，孩子上下学回家也方便。”

“宋庄村小学成立了很多年，之前是个大学校，附近几个村子的孩子都在这上学，但因为这几年教学质量下降，生源流失得厉害，导致学校现在要撤并关门。”宋先生说，关于“撤并学校”的消息是从学校的家长会上传出来的。“前段时间，校长召开了家长会，告知大家，由于学校学生太少，学校将要关门，校长建议家长们将孩子转去另外一所公办小学。”

对此，焦先生和其他家长表示非常不满。“如果学校关门了，那只能把孩子送到10公里以外的小学上学，实在是太远了。而且去那边上学又要产生交通费，一个学期下来就得800块钱。”

而最让焦先生不解的是，作为一所公办小学，校方不想办法提高自己的教学质量，反而想不负责任地把学生都送走。“学校怎么就不想想原因，把教育质量提上来呢？”

接到焦先生的求助后，西部网民生热线栏目将这一情况反映给了兴平市教育局。今天（1月25日）下午，兴平市教育局给出了正式回复。

兴平市教育局回应，兴平市桑镇宋庄小学属于村小，在读学生23名，当前该校教学秩序一切正常，市教育局并无撤并学校的意向。

同时，兴平市教育局承诺，将不断改善办学条件，规范学校管理，加强教师培训，提升教学质量，努力办好每所家门口的学校。

请使用微信扫描添加民生热线公众号

编辑： 李佳霖（实习）