近地面湿度大污染物累积 周末关中地区空气质量堪忧

西部网讯（记者 鄢山宇）1月25日，记者从陕西省环保厅了解到，根据陕西省环境监测中心站与陕西省气象台会商结果，26日至29日，全省近地面湿度较大，污染物逐渐累积，28日至29日关中地区以中度到重度污染为主。

25日，受东路冷空气和降雪的持续影响，大气污染扩散和消减条件有利。预计关中、陕北地区以良到轻度污染为主，关中局部地区可能出现短时中度污染；陕南地区优良。

26日至29日，全省近地面湿度较大，污染物逐渐累积。预计，26日关中地区以轻度到中度污染为主，局地出现短时重度污染；陕北、陕南地区良。27日关中地区以中度污染为主，局部地区出现短时重度污染；陕南、陕北地区以良到轻度污染为主。28日至29日关中地区以中度到重度污染为主；陕南地区以轻度到中度污染为主，局部出现短时重度污染；陕北地区良。

30日至31日，受西北冷空气影响，全省扩散条件逐渐好转。预计，30日关中地区以轻度到中度污染为主；陕南地区以良到轻度污染为主，局部出现中度污染；陕北地区良。31日关中地区以良到轻度污染为主，陕南、陕北地区良。

编辑： 张娟