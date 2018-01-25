看过来！狗年纪念币26日起预约 老陕们怎么买

西部网讯（记者 张娟）很多人都很期待春节前能够预约兑换到几枚生肖贺岁纪念币，那么好消息来了，26日零点起，2018狗年生肖纪念币开始预约了。陕西地区的人们可通过中国银行网上渠道（含官方网站、手机银行及微信）或营业网点进行预约登记，与鸡年生肖纪念币每人可预约兑换40枚不同的是，狗年纪念币每人预约兑换的限额为20枚，今天夜里，请提前做好“抢”的准备！
据了解，狗年生肖纪念币正面图案为“中国人民银行”、“10元”字样、汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2018”，底纹衬以团花图案。背面主景图案为一只中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合造型的小花狗，其上方为宫灯和荷花图案，币面左侧刊“戊戌”字样。
狗年生肖纪念币面额10元，直径为27毫米，材质为双色铜合金，全国发行数量为3.5亿枚，陕西地区为700万枚，其中第一批300万枚，第二批400万枚。纪念币与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通，市民持10元人民币即可到银行进行等额兑换。
预约及兑换时间
此次狗年纪念币分两批进行预约和兑换，其中第一批预约时间为2018年1月26日至1月31日，兑换时间为2018年2月2日至2月11日；第二批预约时间为2018年4月16日至4月19日，兑换时间为2018年4月21日至4月30日。
预约方式
在贺岁币预约期间，陕西地区人们可通过中行网上渠道（含官方网站、手机银行及微信）或亲临中行营业网点进行预约登记：
1、官方网站预约：请点击进入“纪念币预约”系统，根据页面提示填写相应信息；
2、手机银行预约：请下载并安装最新版手机银行客户端软件，点击“生活”功能菜单，选择“纪念币预约”功能，根据页面提示填写相应信息；
3、微信预约：请关注“中国银行”公众号， 点击“惠·生活”功能菜单，或关注“中国银行微银行”公众号，点击“微生活”功能菜单，选择“纪念币预约”功能，根据页面提示填写相应信息；
4、网点预约：请点击进入“纪念币预约”系统的“预约发行信息”功能模块，了解上述8个地区中行指定网点的预约情况，并尽快前往办理预约。
预约、兑换规则
1、贺岁币每人预约、兑换限额为20枚。
2、办理预约、兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证。
3、每人每批次只允许一次有效预约，重复预约无效。
4、每个指定网点的预约兑换额度有限，先约先得、约完即止。
5、预约成功者，须持预约登记的身份证件原件到约定的网点办理兑换，短信不做为兑换的凭证。
6、代他人领取者，须持被代领人在预约时登记的身份证件原件办理兑换，且代领人数不超过5人。
7、兑换每人只能一次完成，不能分次兑换。
8、未在当批次预约兑换期内兑换，或未按规定办理兑换的，视为自动放弃。
编辑： 张娟
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