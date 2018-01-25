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陕西将确保“三公”经费只减不增

时间：2018-01-25 11:13:01  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将确保“三公”经费只减不增

刘国中在报告中提到，陕西将认真落实中央八项规定实施细则和省委实施办法持续精简会议和文件，坚决反对特权思想和特权现象，坚决防止“四风”反弹回潮。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，陕西将认真落实中央八项规定实施细则和省委实施办法持续精简会议和文件，坚决反对特权思想和特权现象，坚决防止“四风”反弹回潮。全面加强纪律建设，切实履行“一岗双责”，深化领导干部经济责任审计力度，不断提高政府工作人员严守纪律、接受监督的自觉。健全厉行节约反对浪费长效机制，推进财政预决算公开，确保“三公”经费只减不增。

编辑： 魏梅

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