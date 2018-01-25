陕西两会：政府工作报告中的民生故事

陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯（记者 周到）1月25日，陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。刘国中在报告中提到，2017年，陕西扎实保障和改善民生，持之以恒落实各项民生政策，完成民生支出3970.8亿元。

“扎实保障和改善民生”，这不仅仅是几个停留在纸面上的文字，更是你我身边能看得见的改变，关乎每一个陕西人最真实的生活。

精准扶贫：17岁少女不再为生活发愁

临近2018年年关，17岁少女李华婷终于松了口气。2017年，她家成功申请了鄠邑区农村低保，家里原本裸露出红砖的新房也已经被粉刷一新。

而在一年前，李华婷却面临着失学的困境，不得不通过西部网“民生热线”栏目求助，希望政府部门能够伸出援手。

2017年春节前夕，李华婷父亲骑车摔倒导致脑损伤，母亲腿脚残疾生活不能自理，社会救助无法支撑医疗费用，新建的毛坯房没有门窗遮挡风寒……沉重的家庭负责压在这女孩的肩膀上。

而事实上，在李华婷选择求助之前，西安鄠邑区石井镇政府也已经关注到了她们一家的情况。

2017年年前，镇上为李华婷一家办理了低保申请。在低保办下来之前，镇政府为这一家办理了两次临时救助，保障基本生活。看到她们家里的房屋情况，区民政部门专门下拨了2万元房屋修缮金，用于房屋门窗安装及粉刷，确保安全过冬。同时，经镇政府沟通，李华婷所在中学为她免除了全部学杂费。

眼下，除了农村低保，李华婷母亲的残疾人生活补助也已经申领下来，17岁的少女终于不再为生活发愁了。

政府工作报告中提到，2017年，陕西把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，全年减贫45.4万人。李华婷一家只是其中的太仓一粟，而改变的，却可能是她一辈子的命运。

就业创业：农民的创业梦插上了翅膀

2018年1月，渭南市气温已低至零下，而潼关县代字营镇瀵兴村农民师永平却忙得热火朝天。“行情已经打听好了，两台农产品深加工机器也装好了，就等着开春撸起袖子干！”

十年前，因为家庭贫困，初中毕业的师永平选择了外出打工赚钱。然而，在外打工多年，也没能彻底改善家庭面貌。

父母年纪越来越大，身边离不了人，2017年初，26岁的师永平看到了国家对农民自主创业的优惠政策，动了在家创业的念头。

2017年6月，师永平承包土地，种植了红薯30亩，土豆30亩，大葱10亩，黄花菜10亩。正当他想要将产业更扩大一步时，却遭遇了资金缺乏的瓶颈。“贫困家庭基本没有资源，我想过向亲戚和朋友筹借，但都是杳无音讯。” 师永平说。

为此，师永平通过西部网“民生热线”栏目向政府求助，希望能申请到渭南市的农民创业贷款。

7月初，潼关县代字营镇人民政府回复师永平，农村贫困家庭可以申请贷款，申请人可到潼关县农业办领取一份贷款申请表，逐级上报（村、镇、县），最后到信用合作社办理相关手续。

目前，师永平申请的5万元创业贷款已经办下来了，他告诉记者，这笔钱主要投用于农产品加工器械的购买，“农产品深加工才能有效益，我对未来的生活充满了信心。”

政府工作报告中提到，2017年，陕西实施新一轮就业创业政策，发放创业担保贷款56.22亿元。因为有了“新一轮就业创业政策”，为师永平的创业梦想插上了翅膀。

编辑： 沈晓芳