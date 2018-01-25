陕西两会：政府工作报告中的民生故事

陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。
西部网讯（记者 周到）1月25日，陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。刘国中在报告中提到，2017年，陕西扎实保障和改善民生，持之以恒落实各项民生政策，完成民生支出3970.8亿元。
“扎实保障和改善民生”，这不仅仅是几个停留在纸面上的文字，更是你我身边能看得见的改变，关乎每一个陕西人最真实的生活。
精准扶贫：17岁少女不再为生活发愁
临近2018年年关，17岁少女李华婷终于松了口气。2017年，她家成功申请了鄠邑区农村低保，家里原本裸露出红砖的新房也已经被粉刷一新。
而在一年前，李华婷却面临着失学的困境，不得不通过西部网“民生热线”栏目求助，希望政府部门能够伸出援手。
2017年春节前夕，李华婷父亲骑车摔倒导致脑损伤，母亲腿脚残疾生活不能自理，社会救助无法支撑医疗费用，新建的毛坯房没有门窗遮挡风寒……沉重的家庭负责压在这女孩的肩膀上。
而事实上，在李华婷选择求助之前，西安鄠邑区石井镇政府也已经关注到了她们一家的情况。
2017年年前，镇上为李华婷一家办理了低保申请。在低保办下来之前，镇政府为这一家办理了两次临时救助，保障基本生活。看到她们家里的房屋情况，区民政部门专门下拨了2万元房屋修缮金，用于房屋门窗安装及粉刷，确保安全过冬。同时，经镇政府沟通，李华婷所在中学为她免除了全部学杂费。
眼下，除了农村低保，李华婷母亲的残疾人生活补助也已经申领下来，17岁的少女终于不再为生活发愁了。
政府工作报告中提到，2017年，陕西把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，全年减贫45.4万人。李华婷一家只是其中的太仓一粟，而改变的，却可能是她一辈子的命运。
就业创业：农民的创业梦插上了翅膀
2018年1月，渭南市气温已低至零下，而潼关县代字营镇瀵兴村农民师永平却忙得热火朝天。“行情已经打听好了，两台农产品深加工机器也装好了，就等着开春撸起袖子干！”
十年前，因为家庭贫困，初中毕业的师永平选择了外出打工赚钱。然而，在外打工多年，也没能彻底改善家庭面貌。
父母年纪越来越大，身边离不了人，2017年初，26岁的师永平看到了国家对农民自主创业的优惠政策，动了在家创业的念头。
2017年6月，师永平承包土地，种植了红薯30亩，土豆30亩，大葱10亩，黄花菜10亩。正当他想要将产业更扩大一步时，却遭遇了资金缺乏的瓶颈。“贫困家庭基本没有资源，我想过向亲戚和朋友筹借，但都是杳无音讯。” 师永平说。
为此，师永平通过西部网“民生热线”栏目向政府求助，希望能申请到渭南市的农民创业贷款。
7月初，潼关县代字营镇人民政府回复师永平，农村贫困家庭可以申请贷款，申请人可到潼关县农业办领取一份贷款申请表，逐级上报（村、镇、县），最后到信用合作社办理相关手续。
目前，师永平申请的5万元创业贷款已经办下来了，他告诉记者，这笔钱主要投用于农产品加工器械的购买，“农产品深加工才能有效益，我对未来的生活充满了信心。”
政府工作报告中提到，2017年，陕西实施新一轮就业创业政策，发放创业担保贷款56.22亿元。因为有了“新一轮就业创业政策”，为师永平的创业梦想插上了翅膀。
编辑： 沈晓芳
娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23
娱乐”照片中，小S一脸素颜，皮肤白皙细腻。据悉，小S此次拍摄的新版《流星花园》戏份已经杀青。01-23
娱乐节目上李菲儿透露自己小时候在北方要穿四层裤子才能出门，被网友笑称为“毛裤女王”。01-23
娱乐作为本次保护犀牛的公益发起人，江一燕与非洲白犀牛相处作伴，为他们喂食、洗澡，近距离感受到人与自然和谐共生的动人。01-23
娱乐邓超晒出一个与阿米尔汗吃皮蛋的视频。视频中，阿米尔汗与邓超共同品尝半块皮蛋，面对如此独特的中国美食，阿米尔汗显的格外喜欢。01-23
娱乐据悉，何润东自导自演的电视剧《操场外》有望今年与观众见面，剧中何润东与家人会有怎样的对手戏，也只有等剧集上架才会揭晓。01-23
娱乐近日，潘玮柏出席巴黎时装周，并受品牌邀请一连辗转多个秀场看秀可谓行程满满。01-23