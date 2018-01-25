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陕西将开展新一轮棚户区改造 全年开工20.2万套

时间：2018-01-25 11:08:31  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将开展新一轮棚户区改造 全年开工20.2万套

报告中提到，2018年陕西将坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完善住房供给和保障体系。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年陕西将坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完善住房供给和保障体系。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。推进新一轮棚户区改造工作，全年开工20.2万套。完善公租房配套基础设施，加快公租房竣工分配入住。研究建立房价统计和市场监测预警指标体系，加大房地产市场秩序规范整顿力度，促进房地产市场平稳健康发展。

编辑： 魏梅

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