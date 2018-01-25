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陕西今年力争实现20个贫困县摘帽 百万贫困人口脱贫

时间：2018-01-25 10:55:33  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西今年力争实现20个贫困县摘帽 百万贫困人口脱贫

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年陕西将坚持精准方略，坚决打赢脱贫攻坚战。按照“两不愁、三保障”要求，不断提高帮扶措施的系统性、协同性和针对性，切实保证现行标准下的脱贫质量。完善产业扶贫利益联结机制，促进有劳动能力的贫困人口稳定就业。加大易地扶贫搬迁和农村危房改造力度，年内力争建成易地扶贫搬迁安置房9万套、完成建档立卡贫困户危房改造6万户。扎实兑现教育扶贫、健康扶贫和资产收益扶贫等政策，保障贫困户基本生活。聚焦深度贫困地区攻克“坚中之坚”，开展重大扶贫工程和到村到户帮扶，加大对深度贫困县的财政扶贫资金投入力度，在正常增幅基础上再提高20%。全年力争实现20个贫困县摘帽、99.7万贫困人口脱贫。

编辑： 魏梅

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