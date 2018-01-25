强关中优陕北兴陕南 陕西将完善区域协调发展战略

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。
报告中提到，2018年陕西将坚持强关中、优陕北、兴陕南思路，完善区域协调发展战略。持续推进关中协同创新发展，推动高科技产业园区配套协作，壮大技术、知识密集型产业和总部经济，加快打造全国知识创新、技术创新和成果转化的重要策源地。培育陕北现代能源化工全产业链竞争优势，积极构建多元化现代产业体系，坚定不移走资源转化、产业转型、发展方式转变的路子。支持陕南发挥绿色生态优势，积极融入汉江生态经济带，同步推进生态环境保护、产业发展和新型城镇化。深化京陕、津陕战略合作，推动川陕革命老区振兴发展，加强呼包鄂榆城市群、黄河金三角等区域合作。
编辑： 魏梅
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