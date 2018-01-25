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陕西将创建美丽宜居示范村640个

时间：2018-01-25 10:46:36  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将创建美丽宜居示范村640个

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，陕西将加快美丽宜居乡村建设。做好乡村规划编制，行政村规划编制覆盖率达到80%以上。加强农村基础设施建设，实施农村通村通组沥青（水泥）路、安全饮水巩固提升和自然村通动力电等基础设施“三提升”工程，加大生命安全防护工程实施力度，全面建设“四好农村路”。大力推进农业面源污染治理和村容村貌整治，开展农村人居环境整治三年行动计划，实施病死畜禽无害化处理试点和化肥替代行动，创建美丽宜居示范村640个。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，持续推进农村移风易俗。

编辑： 魏梅

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