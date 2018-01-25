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2018年陕西将大力发展“三个经济” 探索发展无人机物流等新业态

时间：2018-01-25 10:43:02  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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2018年陕西将大力发展“三个经济” 探索发展无人机物流等新业态

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年陕西省将大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，促进资本、信息、人才、技术等要素自由流动。以“国际运输走廊”和“国际航空枢纽”为目标，加快发展综合交通、枢纽交通，探索发展旅游轨道交通、无人机物流等新业态，尽快形成航空高端带动、高铁与公路地铁等交通无缝衔接的现代化交通体系。加快建设国家临空经济示范区，加强国际营销网络建设，吸引领事馆、签证中心、大型企业、金融和商务代表机构、国内外客商聚集，切实发挥向西开放、向东集散、辐射全国的门户作用。系统发展物联网和现代综合交通物流体系，有效整合物流资源，培育物流龙头企业，大力推动多式联运，持续提高“西安港”和“长安号”班列运营水平。

编辑： 魏梅

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