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陕西将推进“互联网+政务服务” 打通服务群众“最后一公里”

时间：2018-01-25 10:39:34  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将推进“互联网+政务服务” 打通服务群众“最后一公里”

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年陕西将高标准建设自贸试验区，着力打造国际化法治化便利化营商环境。进一步提升自贸试验区投资贸易便利化水平，在经济合作和人文交流方面探索更多可复制可推广的陕西经验。在全省实施“营商环境提升年”行动，推进降低企业运行成本、简化施工许可证办理程序、县域营商环境监测评价等10大行动。深化“放管服”改革，按照国家部署抓好市场准入负面清单改革试点，持续推进减税降费。实现“双随机、一公开”监管全覆盖，健全企业信用信息公示系统和守信联合激励、失信联合惩戒机制。推进“互联网+政务服务”，推动全部审批事项线上申报和审批。继续开展“减证便民”专项行动，公布全省证明事项和盖章环节清单，打通服务群众“最后一公里”。

编辑： 魏梅

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