榆林一村民上缴4枚雷管6颗炸药弹 系油田工程遗留哑炮

榆林青山路派出所成功收缴雷管炸药危爆物品。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 王蓉）1月24日，青山路派出所深入小纪汗镇各村开展“一标三实”信息采集工作，统一对各村组进行标准地址，实有人口、实有房屋、实有单位入户登记。同时将危爆物品的危害性向村民广泛宣传到位，小纪汗镇小纪汗村三组村民赵利兵主动向入户采集民警上缴危爆物品电雷管4枚、炸药弹6颗。

榆林市青山路派出所民警周警官告诉记者：“这是油田工程遗留的哑炮，赵利兵在务农种地的时候，把这个拿回来，准备炸鱼用呢，这个有爆炸的可能，如果落在不法分子手中，后果不堪设想。”

通过民警宣传，村民意识到危险性后主动上交。收缴的雷管和炸药弹，已经交回榆林治安队统一进行处理。

编辑： 高政超