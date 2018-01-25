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陕西将力争军民融合产业总产值达到2600亿元

时间：2018-01-25 10:34:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将力争军民融合产业总产值达到2600亿元

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年陕西将深化军民、部省、央地融合，促进创新优势向发展优势转化。大力实施军民融合产业创新发展工程，加快推进西安国家航空产业基地、航天产业基地、兵器工业基地、电子信息产业园、汉中航空智慧新城等建设，推动军民标准通用化建设，培育“民参军”企业50家以上，力争军民融合产业总产值达到2600亿元，建设一流国家军民融合创新示范区。创新与在陕部属高校、科研院所合作模式，加快中国西部科技创新港、中科院西安科学园、丝绸之路科教创新城建设，构建协同创新、优势叠加、产学研用一体的融合创新机制。全面落实与央企战略合作重大项目，加快培育壮大一批特色鲜明的配套企业，促进央企资金、技术、品牌优势与陕西产业双向融合。

编辑： 魏梅

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