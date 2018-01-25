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陕西将开工建设西安至延安高铁

时间：2018-01-25 10:29:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西将开工建设西安至延安高铁

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年将安排省级重点项目600个、投资5000亿元左右。开工建设中煤榆林煤炭深加工基地等重大项目，抓好延长石油志丹LNG二期等项目建设，加快陕北—武汉输电工程前期工作。推进三星二期、中兴二期等项目早日投产达效。完善“米”字型高铁网络，建成西安北至空港新城段城际铁路、西安地铁4号线，加快西安至银川高铁和西安至韩城等4条城际铁路建设，开工建设西安至延安高铁，争取开工西安至商洛、西安至安康、延安至榆林高铁和西安地铁1号线三期。启动西安咸阳机场三期扩建工程，加快延安、榆林、安康机场迁建扩建工程。建成柞水至山阳、吴起至定边等4条高速公路，加快建设西安外环高速、西乡至镇巴等20条高速公路。全面启动东庄水库建设，加大引汉济渭、延安榆林黄河引水等工程建设力度。

编辑： 魏梅

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