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陕西今年汽车整车产量将达到70万辆

时间：2018-01-25 10:20:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西今年汽车整车产量将达到70万辆

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年陕西省将加快打造一批先进产业集群。围绕2021年产能达到300万辆目标，大力发展汽车产业，加快建设全国重要汽车产业基地和出口基地，今年整车产量达到70万辆。着力壮大电子信息产业，加速推进互联网协议第六版规模部署，推动5G规模组网，促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。积极培育新兴服务业平台，广泛开展放心消费创建活动，加快发展信息、健康养老等新兴消费，支持西安、宝鸡建设国家电子商务示范城市。推进文化旅游资源整合、项目结合与产业融合，培育特色民宿、体育健身、康体养生等旅游业态，加快全域旅游示范省建设，打造一批特色鲜明的文化旅游景区、文化产业基地和标志性文化基础设施。围绕培育文化市场和文化龙头企业，增加优质文化产品和服务供给，发展特色民宿、体育健身、康体养生等业态，壮大网络娱乐、数字出版、文化创意等产业。

编辑： 魏梅

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