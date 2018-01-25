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陕西2018年生产总值预期增长8%左右

时间：2018-01-25 10:14:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西2018年生产总值预期增长8%左右

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

报告中提到，2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，必须统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济社会持续健康发展。2018年全省经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长8%左右，规模以上工业增加值增长7.5%左右，固定资产投资增长10%左右，社会消费品零售总额增长10%左右，地方财政收入增长8%左右，城镇登记失业率控制在4%以内，CPI涨幅控制在3%左右，城乡居民收入分别增长8.5%和9%左右，进出口总额增长12%左右，研发投入占比达到2.4%，单位GDP能耗下降2.8%。

编辑： 魏梅

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