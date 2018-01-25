24日19条留言有回复 "曲江春天里落户难"问题已解决

1月24日，西安市物价局等单位回复网友19条留言。

西部网讯 昨天（1月24日），西部网民生热线栏目收到洋县人民政府办公室、城固县住房和城乡建设管理局、西安市物价局等9个党政相关单位的19条回复。

回复内容精选如下：

北辰村物业上涨水电费 违规调价行为被叫停

2018年1月11日，网友“bychaer”反映：自2018年1月1日起，未央区北辰村北辰第二社区的水、电、物业费均上涨了10％以上，请问业主应该采取什么措施维护到自己的合法权益?

西安市物价局回复：未央区物价局多次前往该社区进行调查，责令物业立即停止违规调价行为。该社区已于2018年1月15日将水、电价格恢复为之前的价格。物业费目前已停止收取，物业负责人表示将待入户征求意见后进行调整，并进行有关公示。

城固一小区停供天然气 目前已恢复正常

1月15日，网友“匿名”反映：城固玉祥天然气公司以个别住户违建为由，将陕飞公司北五区家属院的天然气断气停供，致使壁挂炉取暖设施无法使用，业主们无法取暖。

城固县住房和城乡建设管理局回复：责令由该小区物业牵头，依法对陕飞北5区占压、包裹燃气管道的非法建筑予以强制拆除。天然气公司对该段燃气管道、阀门进行维护、保压、检验检测后，已于2018年1月19日恢复正常供气。

洋县三里河村电网改造未完善 1月底完工

2017年12月29日，网友“匿名”反映：洋县槐树关镇三里河村农电网改造工程2012年开工至今一直没有完善，导致用户电压低，用电难，给生产生活带来许多困难，请求政府给予帮助解决。

洋县人民政府回复：洋县电力分公司相关人员赴三里河村进行实地调查，并制定了两套整改方案，一是对下户线进行改造，对该表箱进行分箱，将于2018年1月底完工；二是责成槐树关供电所对台区表箱进行检查，对涉及电压低的下户线进行检查和整改，确保群众生产生活用电。

保利曲江春天里啥时能落大户？目前可办理落户

2018年1月17日，网友“匿名”反映：保利曲江春天里小区已于2017年6月30日交房，至今小区大户未落，导致很多业主小孩上学难。希望相关部门能够关注解决。

西安曲江新区互联网信息办公室回复：经了解，保利春天小区落大户手续目前已办结，业主可正常办理落户手续。

国棉五厂职工无法领取失业金 已督促清欠处理

2018年1月2日，网友“可可儿”反映：我在五环股份有限公司（国棉五厂）工作12年，期间一直缴纳五险一金。离职后办理失业保险的领取，人力资源部门说看不见我在五环集团工作期间交纳的失业保险，需要五环集团做网络维护方可办理。多次找公司协商未果，希望相关部门能够帮忙解决。

西安市人力资源和社会保障局回复：由于陕西五环（集团）实业有限责任公司未按时足额缴纳失业保险费，导致网友曾经在原单位的失业保险缴费记录无法与现工作单位的失业保险进行累计核算。我们将督促陕西五环（集团）实业有限责任公司对其失业保险费进行清欠处理，使职工的合法权益得到保障。

如需查阅更多回复，请点击→《1月24日有回复：洋县三里河村电网改造未完善 1月底完工》（实习编辑 李佳霖）

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编辑： 沈晓芳