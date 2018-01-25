首 页> 新闻频道>本网原创 >正文

点击浏览更多高清图集

铜川发布道路结冰黄色预警信号 21条客运班线停运

2018-01-25 10:07:33 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：高政超   点击图片进入下一页

铜川发布道路结冰黄色预警信号，21条客运班线停运。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）从昨天（1月24日）开始，新一轮的降雪，给人们出行带来不便同时，也给交通带来一定的影响。铜川市气象台发布道路结冰黄色预警信号，21条客运班线停运，目前铜川境内高速通行正常。

今年的第二场降雪从昨天（1月24日）开始，降雪导致路面结冰，铜川市气象台从昨天晚上八点开始，连续发布道路结冰黄色预警信号，提醒正在路上行驶的驾驶员朋友和行人注意安全。同时，铜川市气象台发出降温、降雪及低温持续的消息，建议相关部门特别要做好温室大棚加固、保温工作，确保棚室内作物正常生长。

记者也从铜川市汽车站了解到，站内运行的22条线路，受降雪影响21条线路停运，发往西安客运班线减少班次发车，目前无乘客滞留。为了保障高速通行正常，铜川高交大队全员上路，同路政部门紧密配合，出动大型除雪设备对道路积雪进行清理。

截止目前，高交大队出动警力120余人次，警车30余台次，目前铜川境内的包茂、延西、荷宝双向畅通，通行正常，高速交警也提醒广大司乘朋友，虽然道路通行正常，但是路面均有积雪覆盖，正在行驶的驾驶员朋友降低车速，缓慢行驶。记者也从气象部门了解到，从昨天开始的降雪过程，最大降水量出现在耀州6mm，雪深最大出现在宜君8cm。据气象部门预测，降雪将今天下午开始减弱。

>>高清图集

网站简介 | 版权声明 | 联系我们 | 西部网投稿 | 友情链接 | 广告服务 | 工作邮箱 | 意见反馈 | 不良信息举报
Copyright©2006-2016 西部网（陕西新闻网） WWW.CNWEST.COM. All rights reserved.
联系电话：029-87965269  85257538 商务：029—85226012
本网站法律顾问：陕西洪振律师事务所主任 王洪
陕ICP备07012147号   互联网新闻信息服务许可证：国新网 6112006001   信息网络传播视听节目许可证：2706142