铜川发布道路结冰黄色预警信号，21条客运班线停运。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 郭刚华）从昨天（1月24日）开始，新一轮的降雪，给人们出行带来不便同时，也给交通带来一定的影响。铜川市气象台发布道路结冰黄色预警信号，21条客运班线停运，目前铜川境内高速通行正常。

今年的第二场降雪从昨天（1月24日）开始，降雪导致路面结冰，铜川市气象台从昨天晚上八点开始，连续发布道路结冰黄色预警信号，提醒正在路上行驶的驾驶员朋友和行人注意安全。同时，铜川市气象台发出降温、降雪及低温持续的消息，建议相关部门特别要做好温室大棚加固、保温工作，确保棚室内作物正常生长。

记者也从铜川市汽车站了解到，站内运行的22条线路，受降雪影响21条线路停运，发往西安客运班线减少班次发车，目前无乘客滞留。为了保障高速通行正常，铜川高交大队全员上路，同路政部门紧密配合，出动大型除雪设备对道路积雪进行清理。

截止目前，高交大队出动警力120余人次，警车30余台次，目前铜川境内的包茂、延西、荷宝双向畅通，通行正常，高速交警也提醒广大司乘朋友，虽然道路通行正常，但是路面均有积雪覆盖，正在行驶的驾驶员朋友降低车速，缓慢行驶。记者也从气象部门了解到，从昨天开始的降雪过程，最大降水量出现在耀州6mm，雪深最大出现在宜君8cm。据气象部门预测，降雪将今天下午开始减弱。