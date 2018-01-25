新闻频道 > 本网原创

陕西过去五年单位GDP能耗降低17%

时间：2018-01-25 10:03:54  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

陕西过去五年单位GDP能耗降低17%

刘国中在报告中提到，过去五年，在能源工业占规模以上工业比重下降11.8个百分点的情况下，地方财政收入增加400亿元，单位GDP能耗降低17%。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，过去五年，在能源工业占规模以上工业比重下降11.8个百分点的情况下，地方财政收入增加400亿元，单位GDP能耗降低17%，经济总量持续增长而主要污染物排放持续下降，全省经济正在步入高质量发展轨道。

编辑： 魏梅

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

雪天再袭古城 地铁公交客流平稳

临近春节部分蔬菜价格小幅上涨

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

“买什么都不如回家”，我成了家里最想买的“年货”

全景

专题