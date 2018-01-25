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关中地区空气质量好于往年 渭河干流水质持续改善

时间：2018-01-25 10:00:06  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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关中地区空气质量好于往年 渭河干流水质持续改善

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，陕西切实加强环境保护和生态建设。坚持铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，强力推进“1+9”专项行动，全省特别是关中地区空气质量明显好于往年。按照柔性治水要求，系统实施重大水利工程，昆明池、渼陂湖、卤阳湖恢复建设初见成效，国家湿地公园增至43处、总面积达84.9万亩。夯实四级河长责任，加大水污染治理力度，渭河干流水质持续改善，汉江、丹江、嘉陵江流域水质保持优良。建立土壤污染防治联合调度制度，扎实开展土壤污染状况详查与治理修复工作。深入实施退耕还林、天然林保护、三北防护林建设，完成营造林719.5万亩，治理沙化土地105.4万亩。积极探索建立以国家公园为主体的自然保护地体系，黄土高原生态保护修复工程纳入国家试点。

编辑： 魏梅

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