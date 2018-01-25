政协陕西省第十二届委员会第一次会议开幕

不忘初心 牢记使命 合力谱写新时代陕西追赶超越新篇章

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）2018年1月24日上午，随着中国人民政治协商会议陕西省第十二届委员会第一次会议在西安开幕，陕西省正式进入“两会时间”。在接下来的几天时间里，与会的人大代表和政协委员将认真履职尽责，为陕西省决胜全面建成小康社会、加快富民强省步伐、谱写追赶超越新篇章描绘新蓝图，贡献新力量，实现新作为。今天起，《今日点击》栏目将每天推出专题报道，为您报道和解读省“两会”相关内容。今天我们来关注政协陕西省第十二届委员会第一次会议的开幕情况。

开幕会上，韩勇代表政协陕西省第十一届委员会常务委员会，向大会作工作报告。

报告共分两个部分，第一部分：过去五年工作回顾；第二部分：今后五年工作建议。

报告指出，过去的五年,省十一届政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陕西省委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，组织参加政协的各党派团体和各族各界人士，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为陕西省决胜全面小康、奋力追赶超越做出了重要贡献，开创了全省政协事业发展的新局面。

一、旗帜鲜明讲政治，始终坚定正确的政治方向。五年来，省十一届政协常委会始终把政治建设放在首位，坚持人民政协性质定位，积极引导参加政协的各党派团体和各族各界人士，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路，推动形成全省生动活泼、团结民主的良好局面。

二、聚焦追赶超越协商建言，合力谱写富民强省新篇章。

三、履行民主监督职能，促进省委省政府决策部署贯彻落实。五年来，省十一届政协共收到提案4186件，立案3850件，其中集体提案497件，办复率始终保持100%。组织住陕全国政协委员和省政协常委、委员开展视察20多次，形成了关于陕西省土地流转情况、陕南地区移民搬迁工作推进情况等20多份视察报告，提出100多条批评性意见建议，推动有关工作顺利开展。

四、坚持以人民为中心，推动改革发展成果更多更公平惠及三秦百姓。五年来，《关于推动汉丹江上游流域生态补偿工作的建议》《道路交通安全专项督查整治亟待注意的问题》等140多条信息被省委、省政府采纳，部分信息被全国政协报送中央，社情民意信息的“直通车”优势和舆情汇集、民意表达功能得到有效发挥。

五、弘扬团结民主主题，汇聚改革发展强大正能量。

六、发挥委员主体作用，展现新时代委员新形象。

陕西省政协十二届一次会议主席团常务主席韩勇：“回顾过去的五年，省政协在继承中发展、在实践中探索，创造了一些新鲜经验，形成了一些规律性认识，为我们进一步推进人民政协事业发展提供了有益启示，值得倍加珍惜、长期坚持。”

对于今后五年的工作部署，报告指出，今后五年，新一届省政协要深入学习贯彻中共十九大精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，携手新时代、贯彻新理念、聚焦新目标、落实新部署，促进各党派团体、各族各界人士的大团结大联合，共同为决胜全面建成小康社会、加快富民强省步伐，谱写追赶超越新篇章作出新的贡献。

一、持续深入学习贯彻中共十九大精神。坚决按照中共陕西省委的统一部署，把“抓首要、大学习、促发展”贯穿于十九大精神学习宣传贯彻全过程。

二、紧盯追赶超越凝聚智慧和力量。省第十三次党代会确定的“五新”战略任务，是十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想在陕西的具体实践，是省政协聚焦中心任务必须牢牢把握的主题主线。要围绕推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，建设富有陕西特色的现代化经济体系，紧扣深化供给侧结构性改革、大力实施乡村振兴战略、促进区域协调发展、推动军民融合发展积极协商建言。

三、着力推进人民政协协商民主建设。努力提高协商质量和实效。

四、切实加强和改进政协民主监督。通过调研视察、提案、大会发言、反映社情民意信息等方式，认真负责地提出批评性意见，努力做到发言说到点子上、批评点到关键处、督促落到实效上。

五、不断加强政协自身建设。为政协有效履行职能提供坚强保障。

陕西省政协十二届一次会议主席团常务主席韩勇：“各位委员、同志们，同心谋划新开局，昂首迈向新征程。站在新时代的起点上，中共十九大为我们履行职能指明了前进方向、提供了广阔舞台。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陕西省委的领导下，不忘初心、牢记使命，同心同德、砥砺奋进，为合力谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出更大贡献！”

省政协委员、延安市总工会主席黑树林：“整个报告贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想的这条主线，作为我们新进委员，对做好政协工作我们非常有信心。”

省政协委员、西安海天信息工程有限公司董事长游建刚：“特别是扶贫这一块，我觉得拿出了很多具体的措施和办法。”

省政协委员、西北农林科技大学经济管理学院院长赵敏娟：“对我这个新委员，是一个压力也是一个激励，可能我们后期真的是需要尽自己最大的努力，把作为一个政协委员应该做的所有工作都做好。”

编辑： 辛超