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陕西去年招商引资7909亿元 出口额增速全国第二

时间：2018-01-25 09:42:05  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西去年招商引资7909亿元 出口额增速全国第二

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，陕西高标准建设自贸试验区，165项试点任务全面启动，国际贸易“单一窗口”建成运营，“微信办照”经验在全国推广。“一带一路”五大中心建设步伐加快，西安至布拉格等14条客运航线、至芝加哥等3条货运航线、至布达佩斯和科沃拉中欧班列开通运营，丝博会、欧亚经济论坛、杨凌农高会、陕粤港澳合作周、首届世界西商大会等活动成果丰硕。全年招商引资7909亿元，实际利用外资58.9亿美元，分别增长26.9%和11.6%，进出口总额增长37.4%，其中出口增长58.8%，增速位居全国第二位，西部第一位。

编辑： 魏梅

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