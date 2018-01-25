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陕西去年技术合同交易额近千亿元 居全国第四位

时间：2018-01-25 09:34:29  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西去年技术合同交易额近千亿元 居全国第四位

刘国中在报告中提到，过去五年，在能源工业占规模以上工业比重下降11.8个百分点的情况下，地方财政收入增加400亿元，单位GDP能耗降低17%，经济总量持续增长而主要污染物排放持续下降，全省经济正在步入高质量发展轨道。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召 开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，2017年陕西加快培育发展新动能，陕西空天动力研究院、 陕西半导体先导技术中心组建运行，新增两院院士6人、省部共建国家重点实验室2个，获得国家科技奖36项，制修订国际标准6项，民参军单位达到589家，全省技术合同交易额达到921.55亿元，居全国第四位。实施民营企业创新发展工程 和民营经济转型示范工程，全力推动大众创业、万众创新，新建众创空间110家 、孵化器60家，新增市场主体55.19万户，注册资本增长71.1%。在继续推进陕北 转型持续发展和陕南绿色循环发展的同时，全面启动关中协同创新发展，西安被列为国家中心城市，西咸新区实现由西安市代管托管，神木撤县设市，鄠邑、南郑撤县设区，9个镇被评为第二批全国特色小镇，全省呈现三大区域协调共进、 大中小城市协调发展良好局面。

编辑： 钟莹

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