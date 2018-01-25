西安迎来2018年第二轮降雪 路况信息播报看这里

西部网讯 从昨日开始，西安迎来2018年第二轮降雪。今晨7时，陕西省气象台发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安及关中、陕南等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。

目前，西安各城区和高速路况如何，一起来看看。

西安交警1月25日8点道路结冰、积雪汇总：

灞桥辖区：狄寨北路积雪覆盖，水安路积雪较厚，建议上塬车辆避开灞临公路、双塘路，并安装防滑链从水安路上塬。东城大道、世博大道、浐河东路、浐河西路、灞河东路、灞柳西路、浐灞大道、欧亚大道、港务大道均有积雪，堡子村十字、新医路十字、香王三叉路口、纺科路丁字路口与纺正街秩、东三环有积雪、祥云路全段有轻薄积雪，可正常慢速通行。【积雪、结冰17处】

雁塔辖区：长安西路（东仪路——双杜路段）双向积雪。双杜路全段有积雪，雁环路少量积雪，雁环路堵城村段和南三环东仪路有结冰，其他路段正常。南三环全段辅导结冰，雁环路积雪比较严重 。丈八东路、西万路上桥口—-东仪路段，非机动车道有少量积雪。【积雪、结冰9处】

新城辖区：二环辅道有结冰情况，韩森路路面，小东门盘道有积雪，咸宁路，华清路路面有结冰情况，都已经通知市政清理撒盐。【积雪、结冰5处】

碑林辖区：南二环沿线立交桥和环南路隧道口均已进行除雪，通行正常，二环沿线乍道积雪严重，兴庆路，雁塔路，朱雀路，含光路，经九路，友谊路，咸宁路有积雪。【积雪、结冰10处】

长安辖区：目前210国道秦岭段976km-1005km路面有积雪、结冰，于1月24日晚20时至1月25日早8时对该路段实行临时交通管制。长安区城区内道路基本无积雪结冰，交通秩序正常。樊川路，雁引路，环山路、108国道部分路段有积雪、结冰。【积雪、结冰4处】

未央辖区：北二环文景立交，北二环朱宏路立交道路，未央立交桥下，文景路凤城南路有结冰，石化大道西三环，北二环大明宫桥上，井上村以东，辛家庙以西，太华路凤城五路，城北客运站，广安路北辰大道，北三环太华路，西三环丰产路以上路段均有积雪，已催促城管市政加强清理路面积雪。【积雪、结冰13处】

经开辖区：明光路凤城十路北，凤城十二路，凤城十一路，永徽路，未央路至贞观路之间凤城七路，开元路、凤苑路、常青二路、明光路凤城十路北、凤城十二路、凤城十一路、文景路、明光路、凤城八路、凤城九路、永徽路、凤城北路有积雪，已通知相关部门前去清理。【积雪、结冰18处】

高新辖区：西三环主干道，丈八立交上桥口有积雪，已通知市政部门前去处理。【积雪、结冰2处】

莲湖辖区：北大街、西大街、莲湖路、钟楼盘道、西门、玉祥门、桃园北路、永全路、昆明路 汉城路、丰登路、桃园路、西南二环辅道。【积雪、结冰13处】

经开辖区：明光路沿线有积雪，车打滑，已通知相关部门前去融雪。【积雪、结冰1处】

曲江辖区：雁塔北路后村西路有少量结冰，市政人员正在除冰作业，南三环北口，慈恩路芙蓉西路丁字有积雪，南三环马腾空桥面有积雪，市政已撒过一遍盐，雁翔路石羊农庄、杜陵邑大坡有积雪 已联系曲江管委会。雁翔路十字南边上坡结冰，青龙路与经九路十字四个方向路面结冰，已通知市政。【积雪、结冰8处】

高速辖区：绕城全段小雪路面湿滑，一车道和应急车道积雪严重，二三车道一层薄雪，车辆正常通行，桥梁路段行车道及应急车道超车道都有积雪及结冰现象。西柞中雪，西汉，西商一号线大雪，西商二号线平原段中雪山区段大雪，西临及西禹中雪，车流量小所有车道有积雪已撒盐及融雪剂，路面湿滑部分桥梁段有结冰。其余路段通行正常，持续下雪中，部分路段有积雪桥面有结冰现象，已通知路政不间断撒盐及融雪剂。

编辑： 张锦茹