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陕西32个重大文化项目完成投资150亿元

时间：2018-01-25 09:27:28  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西32个重大文化项目完成投资150亿元

农村集体产权制度改革加快推进，“三变”改革示范村扩大至26个县，农村土地确权登记颁证率达到97.2%，全面完成永久基本农田划定工作，粮食生产能力稳定在1200万吨，果、畜、菜规模效益持续提升。设立28支总规模835亿元的产业基金，社会融资规模增量达到5926亿元，增长68.6%。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，2017年，陕西煤炭去产能完成“十三五”任务的64%，化解钢铁过剩产能210万吨，取缔“地条钢”企业18家，商品房去库存周期降至12.5个月，企业税费、用能、物流等成本降低300多亿元。汽车产量突破61万辆，单晶硅产品产量达到全球第一，32个重大文化项目完成投资150亿元，建筑业增加值增长14.7%。农村集体产权制度改革加快推进，“三变”改革示范村扩大至26个县，农村土地确权登记颁证率达到97.2%，全面完成永久基本农田划定工作，粮食生产能力稳定在1200万吨，果、畜、菜规模效益持续提升。设立28支总规模835亿元的产业基金，社会融资规模增量达到5926亿元，增长68.6%。

编辑： 钟莹

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