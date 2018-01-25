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陕西去年接待境内外游客和旅游收入双增长

时间：2018-01-25 09:15:00  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西去年接待境内外游客和旅游收入双增长

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，2017年，陕西新增国家地理标志保护产品8个，陕西名牌产品88个，国家电子商务进农村综合示范县19个，海航现代物流总部、京东全球物流总部等一批千亿级龙头项目落地，西安咸阳机场旅客吞吐量突破4100万人次，全省接待境内外游客和旅游总收入分别增长16.4%和26.2%，实现社会消费品零售总额8236.37亿元、增长11.8%。

编辑： 钟莹

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