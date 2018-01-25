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陕西去年固定资产投资增长14.6% 民间投资增长10.8%

时间：2018-01-25 09:12:45  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西去年固定资产投资增长14.6% 民间投资增长10.8%

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

 
 
陕西省第十三届人民代表大会第一次会议召开。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，2017年，陕西出台新一轮促进工业发展21条举措，规模以上工业增加值增长8.2%，为近三年较高水平。铁路和高速公路建设明显加快，引汉济渭等水利工程取得重大进展，宝兰、西成高铁建成通车，总里程828公里的沿黄公路全线贯通，投资216亿元的延长石油延安煤油气资源综合利用项目快速推进，咸阳8.6代液晶面板项目投产，全年固定资产投资增长14.6%，其中民间投资增长10.8%。

编辑： 钟莹

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