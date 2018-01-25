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陕西2017年生产总值突破2万亿元大关 增长8%

时间：2018-01-25 09:07:51  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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陕西2017年生产总值突破2万亿元大关 增长8%

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。

刘国中在报告中提到，2017年陕西省经济增长好于预期目标，全年实现生产总值21898.81亿元，增长8%，突破2万亿元大关。完成地方财政收入2006.39亿元、增长11.9%，城乡居民人均收入分别达到30810元和10265元、增长8.3%和9.2%，全部迈上了新台阶。全省追赶超越的步伐明显加快，经济社会发展进入了新时代。

编辑： 钟莹

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