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省气象台发布道路结冰黄色预警 延安关中陕南将现道路积雪结冰

时间：2018-01-25 08:09:38  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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省气象台发布道路结冰黄色预警 延安关中陕南将现道路积雪结冰

陕西省气象台2018年1月25日07时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安及关中、陕南等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。

西部网讯 陕西省气象台2018年1月25日07时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安及关中、陕南等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。

编辑： 肖昌希

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