省气象台发布道路结冰黄色预警 延安关中陕南将现道路积雪结冰
时间：2018-01-25 08:09:38
来源：西部网-陕西新闻网
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省气象台发布道路结冰黄色预警 延安关中陕南将现道路积雪结冰
陕西省气象台2018年1月25日07时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安及关中、陕南等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。
西部网讯 陕西省气象台2018年1月25日07时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安及关中、陕南等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。
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肖昌希
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娱乐少女感十足，怀抱爱狗，对镜卖萌，突然一阵“雪”飘过来，画面突变，Selina变成哈哈镜中的样子，大大的嘴巴，十分的吓人。01-25
娱乐昨晚，伊能静亮相轻松筹公益盛典，身穿粉色星光长裙恬静优雅，并获得最具号召力公益人物荣誉。01-25
娱乐同场竞技的赵立新在接受采访时表示：“周一围很难得，他非常认真，准备充分，了解角色的动作，探索人物形象的内心、台词节奏。01-24
娱乐湖南卫视《歌手》2018每周五晚20:00持续热播中，随着竞演推进至第二轮，新一位补位歌手即将登台。01-24
娱乐细心的网友发现，章子怡的眼镜里“暗藏玄机”，老公汪峰正抱着女儿醒醒在一旁等待，原来是一家三口去济州岛度假了。01-24
娱乐近日，演员黄俊鹏曝光一组写真大片，照片中的他，格子西装内搭深色毛衣+衬衫小领结，小皮靴撞上休闲牛仔裤，英伦绅士质感十足。01-23
娱乐”照片中，小S一脸素颜，皮肤白皙细腻。据悉，小S此次拍摄的新版《流星花园》戏份已经杀青。01-23
娱乐节目上李菲儿透露自己小时候在北方要穿四层裤子才能出门，被网友笑称为“毛裤女王”。01-23
娱乐作为本次保护犀牛的公益发起人，江一燕与非洲白犀牛相处作伴，为他们喂食、洗澡，近距离感受到人与自然和谐共生的动人。01-23
娱乐邓超晒出一个与阿米尔汗吃皮蛋的视频。视频中，阿米尔汗与邓超共同品尝半块皮蛋，面对如此独特的中国美食，阿米尔汗显的格外喜欢。01-23
娱乐据悉，何润东自导自演的电视剧《操场外》有望今年与观众见面，剧中何润东与家人会有怎样的对手戏，也只有等剧集上架才会揭晓。01-23
娱乐近日，潘玮柏出席巴黎时装周，并受品牌邀请一连辗转多个秀场看秀可谓行程满满。01-23
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经海外融资也面临难度或再度加大的可能性，因此房企未来资金链情况仍然前途未卜。01-25
财经国务院批准实施的国家重点研发计划重点专项为68个，自2016年起已启动实施46个，中央财政共安排专项资金451.67亿元。01-25
财经汽油方面随着春节假期逐步到来，需求较为旺盛，部分业者或提前备货，预计短期内国内汽油交投好于柴油。01-25
财经2018年省级两会正密集召开，各地如何制定今年的经济发展目标，尤受关注。01-25
财经金融和实体经济的关系是金融业必须认真处理好的首要命题。为实体经济服务，满足经济社会发展需要。01-24
财经IMF认为，此轮全球经济增长基础广泛，特别是欧洲和亚洲地区出现了令人惊喜的显著增长。01-24
财经2018年开年以来，人民币汇率总体保持强劲上涨态势，累计上涨1333个基点，幅度达2.04%。01-24
财经“小电费”，背后连着企业“大成本”和供给侧结构性改革“大问题”。01-24
财经2017年，全省规模以上工业企业实现总产值24854.43亿元，比上年增长18.8%，较上年加快11.4个百分点。01-23
财经22日召开的全国保险监管工作会议上，保监会副主席陈文辉为新一年监管工作“划重点”。01-23
财经最简单、最通俗来说，区块链技术就是人人记账，或者分布式账本。01-23
财经记者从央行官网获悉，为有效实施个人银行账户分类管理、优化个人银行账户服务。01-22
文化由陕西省文化厅组建的文艺小分队，将在乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”精神的指引下，奔赴全省20个贫困县进行演出。01-25
文化庄长兴表示，要根据陕西文化产业的现状、特点和规律，细化相关政策，实现无缝对接；扩大文化市场开放，促进文化资本自由流动。01-24
文化1月22日下午，陕西文化与金融创新合作恳谈会专家座谈会召开。陕西省委宣传部副部长李彬出席会议并讲话。01-23
文化陕西首届旗袍春晚惊艳亮相。现场来自陕西各地市旗袍分会的旗袍爱好者，都拿出了自己最漂亮的旗袍进行展示。01-22
文化陕西省2018年全省文化局长会议在西安召开。会议传达学习全国文化厅局长会议精神，总结2017年全省文化工作，安排部署2018年重点工作。01-22
文化2018年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动启动仪式在陕西省汉中市西乡县举行。01-19
文化“华州皮影”起源于2000多年前的汉代、兴盛于唐宋、明清为鼎盛时期，被国家和陕西省列入非物质文化遗产名录。01-18
文化双方合作建设古代壁画典型颜料库，将填补我国古代壁画颜料库建设的空白，极大提升我国古代壁画的保护研究水平。01-18
文化让文物走进音乐殿堂，让音乐文化走进老百姓的心里，让更多的人领略到古代音乐千古不泯的魅力。01-17
文化传达学习全市文化产业工作会议和临潼区委十七届五次全会精神，总结2017年文化产业工作情况，谋划2018年文化产业发展有关工作。01-16
文化在全市152个镇1948个村普遍建立起乡贤文化促进会，使乡贤精神、榜样力量，熠熠生辉、润泽天汉。01-16
文化多年来，陕西音乐界致力于用老百姓喜闻乐见的音乐形式反映人民生活，传递向上向善的正能量。01-12
三农汪洋指出，第三次全国农业普查内容丰富、范围广泛、成果珍贵。要有效利用普查成果，做好历史数据修正和衔接，加大普查数据共享。01-25
三农在中央有关农村改革发展的决策部署引导下，2017年中央财政推进农村综合改革工作取得新进展。01-25
三农我国将在2018年底前基本实现村居法律顾问全覆盖，让老百姓足不出户就能解决日常生活中的法律问题。01-25
三农我省将按照中央新要求，以提升脱贫质量为导向，着力推动“五个转变”，处理好四个方面的关系，全力确保打好陕西精准脱贫攻坚战。01-25
三农西安市李杏研究所所长杜锡莹已连续三届当选省人大代表。他说，他来自农村，要为农业当好“代言人”，为行业发展提建议。01-25
三农如今，此类生物农药正在农药行业逐步推广，力求为消费者的食品安全筑起坚实的防火墙。01-25
三农实施乡村振兴战略，是我们党“三农”工作方针政策的继承和发展，是中国特色社会主义进入新时代做好“三农”工作的总抓手。01-25
三农近日，陕西果业集团宝塔公司和安塞公司组织营销队伍，前往广州考查苹果市场，建立直销窗口。01-25
三农在苏陕扶贫协作下，绥德县实施了万亩果树标准园建设项目，有力助推了农村“三变”改革，使山地苹果产业得到快速发展。01-25
三农今天是传统腊八节，商南县沁园春茶业有限责任公司举办了“浓浓腊八粥 暖暖冬日情”施粥活动，为辛勤的环卫工人送上一份温暖和关爱。01-24
三农预计2018年我国农作物重大病虫害总体发生将重于常年，累计发生面积约50亿亩次。01-23
三农在西北农林科技大学北校区的山脚下，有一排著名的窑洞。建校初期，于右任先生率众在这里办公，人们就亲切地称之为“于窑”。01-25
旅游西安市政府23日表示，经过近一年筹备，西安市于近日成立40亿元旅游发展基金，助推西安旅游业发展。01-25
旅游上海迪士尼乐园推出由迪士尼卡通形象装扮的演员主演的“上海摇摆舞”，以迎接即将到来的中国农历狗年春节。01-25
旅游自2015年起，新疆旅游业持续保持增长态势，旅游接待人数以每年约2000万人次递增。2017年，新疆游客接待总量首度破亿。01-25
旅游这是1月24日壶口瀑布下游拍摄的流凌封河景观。近日，受严寒天气影响，黄河晋陕峡谷流凌密度持续加大，黄河壶口段出现流凌封河景观。01-25
旅游中国烹饪协会近期公布的一项调查报告显示，在刚刚过去的2017年，全国餐饮收入预计超过3.9万亿元，同比增长达10.7%。01-25
旅游新时代、新梦想”全国网媒新春四川走基层走访敢为人先“改革之乡”广汉市，实地探访先行示范区域——三水镇。01-25
旅游“新时代、新梦想”全国网媒新春走基层四川站来到了南距成都约40公里，北距德阳26公里的三星堆博物馆。01-25
旅游
年关渐近，生活在喧嚣都市的你是不是正在思量在哪过大年？现在，请跟我一起走进陕北榆林过大年……01-25
旅游2018年“红星迎冬奥 幸福耀照金”陕西首届高山滑雪（公开组）锦标赛将于2018年2月2日在铜川照金国际滑雪场举行。01-24
旅游目前成都双流国际机场吞吐量已趋于饱和，为满足城市发展需求，2016年5月开建成都天府国际空港新城。01-24
旅游按照“春运购票日历”，1月23日正式开售2月21日（正月初六）的火车票，人们又要为一张返程票开启新一轮的购票大战。01-24
旅游滴滴出行叫车平台1月19日登陆台湾试营运，推出“滴滴计程车”和“滴滴顺风车”两项服务。01-24
美食早餐的分量必须非常大让你感到饱足，当然还是不能过饱，份量需要你费心斟酌，早餐的卡路里摄取建议为三百五十。01-25
美食仅能除去部分污染的农药，但水洗是清除蔬菜水果上其他污物和去除农药的基础方法，一般先用水冲洗掉表面污物。01-25
美食材料：五花肉400克，魔芋200克，盐、葱、姜、老抽、冰糖、料酒、生抽适量。4.再入魔芋，加半勺盐、淋入适量生抽。01-25
美食生梨性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效，特别适合秋天食用。生吃梨，能解除因上呼吸道感染所产生的咽喉干燥痒痛。01-25
美食彩椒还含有丰富的钾元素，每100克彩椒就含有278毫克钾元素，吃彩椒可以补充钾元素，维持心肌细胞的正常功能，维持肌肉系。01-25
美食取一份面团擀圆，放上馅料像包包子一样包好，最后收口 电饼档薄薄地涮一层油，放入饼，小火把两面烙黄即可。01-25
美食如果碰到饭夹生，可将米饭铲散后，加入2汤匙米酒、白酒或黄酒，用文火略煮一会儿即可。小九的出租屋里只有电饭锅。01-24
美食蓝莓山药这道菜中，使用了一部分蓝莓果酱，它里面有大量的花青素与维生素存在，人体吸收这些营养成分以后。01-24
美食蜂蜜水能有效减轻酒后头痛症状，这是因为蜂蜜中含有一种特殊的果糖，可以促进酒精的分解吸收，减轻头痛症状。01-24
美食夏至已到。天气慢慢热起来。炒一盘清爽的培根炒蒜苗让整个夏日舒心美好。01-24
美食因为那时候喜欢加核桃之类的很多其他东西一起磨。用豆浆机。口感也不错。01-24
美食百吃不腻的除了煎荷包蛋还是白水煮蛋、茶叶蛋、五香卤蛋之类最简单的做法，个人认为，这种简单的做法才是对一只鸡蛋的最高礼遇。01-24
健康不知从何时起，总感觉自己的耳朵里出现时大时小的噪音，有时是“嗡嗡”的鸣叫声。01-25
健康晒太阳能补钙，但隔着玻璃晒太阳却无法促进钙的吸收。01-25
健康国内牛油果市场消费量突飞猛进，因为牛油果具有减肥、美容等各种神奇功效。01-25
健康肢体的功能活动由肝肾支配，适当进行肢体运动，有助于激活肝肾的阳气，养筋健骨，通脉活络，增强抵抗力，达到强身健肾的目的。01-25
健康相对而言，血液中，甘油三酯、低密度脂蛋白和总胆固醇水平越高越不好，高密度脂蛋白过低也不好。01-24
健康白内障、青光眼等眼科手术术后一个月内，不要坐飞机，因为机舱内要加压，不利于手术伤口愈合。01-24
健康血管老，人就老。人体就像一棵大树，血管如同根系，它们保持年轻，人才能永葆活力。01-24
健康一到冬天，很多人就冻得瑟瑟发抖，尤其很多体型瘦弱、虚寒体质的美女，即使穿得再暖和，手脚始终都是冰冷的。01-24
健康事实上，鸡蛋不仅营养丰富，而且还有一些突出的保健功效，不应再被误解。01-23
健康近日，由国家食品药品监督管理总局、中国科协指导权威专家发布2017年食品安全热点。01-23
健康美国罗斯韦尔·帕克癌症研究所发表的一项最新研究显示，女性常喝茶能降低患子宫内膜癌的风险。01-23
健康正常火锅汤底本身虽含一定的亚硝酸盐，但即便久煮也不会出现亚硝酸盐含量超标的现象。01-23
教育今年划定合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求。01-25
教育上午10点半到下午1点半，上课内容是操作设置+地图资源分析；第二天同一时间学的是压枪教学+训练，下午则是实战演习。01-25
教育小学语文老师吕瑾介绍，“有一种观点认为，处于同一水平的孩子拉开差距的时段就发生在假日，尤其是寒暑假。”01-25
教育川大一副教授在都江堰市赵公山失联。都江堰市玉堂镇人民政府表示，22日接到家属报警后，镇政府已组织130人搜救力量参与搜救。01-25
教育作为首批享受优质教育资源的国安小球员，2002和2003年龄段梯队的小球员已经在牛栏山一中实验学校完成了一个学期的学习生活。01-25
教育从目前来看，这场简单粗暴的烧钱大战还没有结束的迹象，但已经有人开始预见到直播答题的离场，这或许是直播答题的终局。01-25
教育孩子们全部闯关成功后，就能顺利通过期末考试。学校还创新评价机制，邀请家长和中高年级学生当考官。01-24
教育武汉工程大学艺术设计学院分团委书记蔡明广和部分学生，带着义卖的1400多幅树叶画爱心款，送到江夏区一家福利院。01-24
教育人才培养一定要跟上时代的步伐，在新工科建设的倡导下，我们要思考如何改变传统的教育方式使信息技术领域教育更上一个台阶。01-24
教育在“双一流”建设和高校内涵式发展的大背景下，只要地方院校找准特色和优势，也可以做成“精品店”。01-24
教育校长李占臣告诉记者，当地风沙大，土操场上一刮风就全是沙，不少师生过完年都不敢穿新衣服来，户外运动很难开展。01-24
教育在现代社会这个大池塘里，很多人都像是独处的青蛙。他们期待自在、轻松的生活方式，又无力违背竞争赢得收获的现实规则。01-24
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
房产客厅的另一头是餐厅，靠着进门处，原色实木的餐桌和餐椅，伴随着中式家具的自然古朴，还原最真实最纯真的质朴。01-21
房产用抬高的设计做出开放式的功能分区，在拐角的小角落做出墙柜，不因空间的充足而轻视空间的利用反而让这里更加值得玩味更加充实。01-19
房产更为抓人眼球的是绿色植物墙的巧妙装饰，鲜活的绿意为家居空间带来了蓬勃的生命力，营造出舒适悠然的居住环境。01-19
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-18
房产孩子们的世界是无忧无虑的，为了给他们创造一个健康轻松的成长环境，一间有活力的儿童房必不可少。01-17
房产比如羊头、油画水、彩画、工业模型等细节在关键时刻起到作用了，试着用它们装饰，会有意想不到的效果。01-16
房产圆形的小餐桌显得十分轻巧，一盏像花盆一样的吊灯轻轻垂下，清新又自然。01-15
汽车沃尔沃汽车集团旗下的高性能汽车品牌Polestar(北极星)于2017年10月发布了首款概念车Polestar 1，并正式宣布从沃尔沃独立。01-25
汽车华晨集团计划，在2018年进入中国自主品牌汽车海外销售“第一梯队”行列，同时在重要的海外市场积极打造高品质的品牌形象。01-25
汽车Jeep大指挥官起价3.8万美元，由菲亚特克莱斯勒的合资企业广汽进行生产，该厂面向中国市场还生产有自由光、自由侠。01-24
汽车相比以上这些顺风顺水的车型，沃尔沃S60恐怕最为寥落，它成为去年唯一一个销量下滑的高档B级车，共销售26866辆，同比下滑9.27%。01-23
汽车动力系统方面，昌河Q7搭载一台型号为4A91T的1.5T涡轮增压发动机，最大功率110kW（149Ps），峰值扭矩210Nm。01-23
汽车众所周知，Hellcat车型所搭载的6.2L V8机械增压发动机最大功率为527kW，也就是707英制马力（美国常用单位）、717公制马力。01-23
汽车比亚迪股份有限公司董事长王传福表示，插电式混合动力汽车仍然是全球私家车发展的主流，公交电动化已成定局。01-22
汽车以“把握全球变革趋势，实现高质量发展”为主题的中国电动汽车百人会论坛（2018）在北京召开。01-22
汽车动力方面，大众汽车集团旗下的三缸1.0升TSI发动机已经取代了89马力的 1.2升TSI发动机，成为了晶锐改款前的动力配置。01-22
汽车奔驰去年还在美国的亚特兰大设立了其全球首家快闪店，今年计划设立更多类似门店。01-21
汽车美国环保署的报告是对特定年份车型的燃油经济性的总结，其分析的是上一年2016年款车型。01-21
汽车远程监控功能、智能安防功能、紧急救援功能等多项功能，通过手机可以远程操控闭空调、发动机、开锁等。01-19