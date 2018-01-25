省政协委员李晖：从医学的角度看民生 扶贫先“扶”儿童

省政协委员、西安交大一附院新生儿科主任李晖接受西部网、陕西头条记者采访。

西部网讯（记者 李媛 贺桐）省政协委员、西安交大一附院新生儿科主任李晖是一位连任三届的“老委员”，前两届的会上，她撰写的多个提案都成为优秀提案被办复。1月24日下午，在分组讨论会议结束后，李晖接受了西部网、陕西头条记者采访，“作为一名儿科医生，她最关心的还是儿童的问题，大多数提案都与儿童相关”。

在今年的政协报告中多次提到脱贫攻坚，这也是我省经济社会发展中的突出问题。在前期调研过程中，李晖发现其他国家因为贫穷导致的儿童问题比较多，纷纷开始设立“儿童之家”。结合国内和我省发展实际，在这方面对儿童的救助非常少，但往往儿童最需要帮助，所收到的成效也非常大。李晖说，无论是发达国家还是发展中国家，都会将儿童生命的早期发展作为一个国家的很重要的发展战略来对待。

“对人力资源的投资，可能是反贫困的一个有效政策。” 李晖希望从医学的角度去看民生问题，“我们去年12月带了一个专家组，在长武的一个调研，结果让我们这个医疗组感到震惊，我们做了100个家庭的调查问卷，想了解儿童的生长状况和早期发展问题。从报告里发现，孩子普遍存在重物质投入，忽视健康和教育。”李晖说，儿童拥有的书本量非常低，30%的家庭中，孩子没有一本课外读物。当地甚至没有一家早期教育服务机构。与此同时，对母亲的教育也完全没有。

尽管每年省上对贫困县有资金投入，但用在儿童身上的并不多，这一点是被忽视的。“这一次调研的结果让我们对贫困的基层儿童成长有了一个大致的了解，这个点也能反映出普遍的社会问题，其实我很早就关注到这个问题，这一次深入调研掌握了更多的数据资料。”李晖说。

关注儿童早期发展，可能是消除贫困的代际传递的有效方式。“如果想要改变一带穷导致下一代穷的状况，只有通过对儿童的帮助才能实现。”李晖说，在反复的调研和实地走访后，她将儿童早期发展的问题作为今年的提案之一，就是想呼吁更多的人来关注贫困县儿童的早期发展问题。

李晖建议，省上有关部门制定一套标准，将贫困县儿童的早期发展经费投入纳入财政，保障每一个贫困的儿童都能享受到这笔早期教育补助。同时，建议每一个贫困乡镇都能够建立“儿童之家”，培训一批师资力量，来教育这些儿童的母亲。

“我认为从儿童早期教育这方面着手，才能从根本上解决贫困问题，不然贫困成了暂时性的帮助，不能从根本上消除。”李晖说，所建立的“儿童之家”能够让先进理念、科学的育儿知识、儿童营养、心理辅导走进贫困儿童家庭。

编辑： 高政超