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图解:一图读懂陕西交通运输业五年成绩

时间：2018-01-25 15:14:34  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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图解:一图读懂陕西交通运输业五年成绩

今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。 刘国中在报告中回顾了过去一年陕西铁路和高速公路建设方面取得的成就，而记者也从日前召开的全省交通运输系统工作会议上了解到，过去5年陕西交通运输领域发生了巨大变化。

西部网讯 今天（1月25日），陕西省第十三届人民代表大会第一次会议在西安召开，陕西省代省长刘国中代表陕西省人民政府作政府工作报告。 刘国中在报告中回顾了过去一年陕西铁路和高速公路建设方面取得的成就，而记者也从日前召开的全省交通运输系统工作会议上了解到，过去5年来陕西交通运输领域发生的巨大变化。

这些变化具体体现在哪里？西部网、陕西头条客户端带您一图读懂。

编辑： 刘望

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