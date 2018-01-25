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2018年春运即将开始 咋从西安顺利出发逛全国？

时间：2018-01-25 15:32:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张娟

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2018年春运即将开始 咋从西安顺利出发逛全国？

春节临近，回家团圆成了比什么都重要的头等大事。今年春运期间（2月1日—3月12日），西安市客流量将达到1857万人次，与去年相比略有增长。铁路、机场、班线客运等部门已经做好了运力调配准备工作，确保客流量较大的地区和线路旅客进、出快捷顺畅。

编辑： 张娟

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